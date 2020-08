Cuba Gooding Jr. to słynny aktor lat dziewięćdziesiątych, który zagrał w takich filmach, jak "Chłopaki z sąsiedztwa", "Epidemia" czy "Jerry Maguire". Za drugoplanową rolę w tym ostatnim Gooding dostał Oscara.

Sława przysporzyła aktorowi nie tylko wielu fanek, ale też przyczyniła się do nagłośnienia licznych historii o rzekomych molestowaniach kobiet, których najwięcej pojawiło się w 2019 roku. Jeszcze w zeszłym roku pisaliśmy o głośnej sytuacji jednej z kelnerek, której przestrzeń osobistą miał naruszyć Cuba Gooding , dotykając ją w okolicy pośladków. Portal TMZ zamieścił wtedy nagranie z restauracji, na którym widać, że kobieta wyraźnie sobie tego nie życzyła, o czym miała świadczyć jej natychmiastowa reakcja. Nie jest to jednak jedyna historia.

Cuba Gooding Jr. usłyszał kolejne zarzuty

Aktor ma na swoim koncie już około trzydziestu podobnych zeznań różnych kobiet, przy czym ciąży na nim sześć zarzutów dotyczących molestowania seksualnego i jest w trakcie toczącego się procesu. Do zdarzeń miało dochodzić w siedmiu stanach na przestrzeni osiemnastu lat.

Niedawno ujawniła się kolejna ofiara aktora, która ze szczegółami opowiedziała o zajściu sprzed sześciu lat. Jak twierdzi kobieta, która podała się jako Jane Doe, Gooding zwabił ją do pokoju jednego z nowojorskich hoteli i zgwałcił. Oboje mieli trafić na siebie w barze The Mercer Hotel, po czym udać się do pokoju aktora pod pretekstem zmiany ubrania. Na miejscu Cuba włączył muzykę, rozebrał się i rzucił się na kobietę. Z aktu oskarżenia, do którego dotarło Page Six, aktor aktor gwałcił ofiarę dwukrotnie. Obrońca zdobywcy Oscara twierdzi, że zarzuty są całkowicie zmyślone. Podkreśla przy tym, że na przestrzeni ostatnich siedmiu lat nie pojawiła się żadna skarga przeciwko jego klientowi.

Zarzuty są całkowicie fałszywe. Żadna skarga nie została złożona siedem lat temu - powiedział adwokat Gooding Jr. Mark Heller.

Pozew przeciwko zdobywcy Oscara trafił do sądu w Nowym Jorku we wtorek. O sprawie z 2013 roku rozpisują się wszystkie zachodnie media. Warto dodać, że zarzuty stawiane przez kobietę są najcięższe z dotychczasowych.