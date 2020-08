Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska poznali się ponad pięć lat temu na planie serialu "M jak miłość". To właśnie podczas pracy pomiędzy tą dwójką zaiskrzyło. Sami zainteresowani długo ukrywali uczucie przed światem, jednak już po kilku miesiącach zaczęli razem pojawiać się na warszawskich salonach, tym samym potwierdzając plotki o ich relacji. Co więcej, jesienią zeszłego roku para zaręczyła się w Wenecji, co tylko zwiększyło spekulacje o planowanym ślubie, a nawet dziecku. Pod najnowszym wakacyjnym zdjęciem, które opublikował aktor na Instagramie, wielu z obserwatorów obstawia, że Kalska jest w błogosławionym stanie.

Adriana Kalska jest w ciąży?

Mikołaj Roznerski zrobił zdjęcie ukochanej, czym pochwalił się w sieci. Na fotce widzimy Adrianę Kalską stojącą z rozłożonymi do góry rękoma na łące.

Był zachód słońca. Ona tańczyła na łące. Ja robiłem zdjęcie i przyleciało ufo chyba albo nie wiem, duży robak świętojański. Tak czy siak, modelka uratowała to zdjęcie... - napisał pod postem.

Pod tą niewinną z pozoru fotką pojawiło się sporo komentarzy internautów, którzy podejrzewają, że Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska spodziewają się dziecka.

A może coś w tym brzuchu się kryje.

A może dzieciątko się zagnieździło.

Będzie bejbis? - pytają fani pod postem.

Myślicie, że Mikołaj Roznerski chciał nam coś w ten sposób zakomunikować?