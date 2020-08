Melania Trump znowu odtrąca rękę męża, Donald Trump jednak nie rezygnuje. Nagranie podbija sieć

Donald Trump od czterech lat piastuje urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wszystko wskazuje na to, że zapisze się na kartach historii jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych prezydentów USA. Nie tylko jego decyzje budzą wiele emocji, ale również związek z Melanią Trump, który chętnie brany jest pod lupę. Małżonków dzielą 24 lata różnicy wieku i wiele wskazuje na to, że nie układa się między nimi najlepiej - ostatnie nagranie z pewnością nie uciszy doniesień o kryzysie.

Melania Trump odtrąca rękę męża

Donald Trump i Melania Trump w niedzielę wrócili do Waszyngtonu z Bristolu, gdzie udali się na pogrzeb brata prezydenta. W sieci pojawiło się nagranie, jak para prezydencka wysiada z samolotu. Uwagę jednak przykuwa zachowanie Melanii. Gdy prezydent USA próbuje złapać żonę za rękę, ta odtrąca ją i jeszcze bardziej ściska swoją torebkę. Trump próbuje ponownie, jednak po drugiej nieudanej próbie poddaje się i kładzie rękę na ramionach żony.

Nagranie odbiło się szerokim echem w sieci. Zachowanie Melanii Trump po raz kolejny stało się hitem internetu, do którego odniosły się największe hollywoodzkie gwiazdy. Wideo znalazło się na Instagramie Rihanny, która dołożyła do niego nagranie swojej piosenki "Needed Me". Podobnie zrobił także raper 50-Cent.

Ekspertka analizuje zachowanie Melanii Trump

Postawa Melanii Trump wielokrotnie była analizowana przez ekspertów od mowy ciała. Ostatnio do zachowania pierwszej damy odniosła się Judi James. W rozmowie z portalem Express.co.uk wyznała, że widać po Melanii ogromną zmianę. Pierwsza dama odrzuciła pozę modelki, którą była, zanim została żoną prezydenta, a przyjęła typową postawę wojskową. Niestety tym razem prawdopodobnie znowu się wycofała i zachowała tak, jak wtedy, gdy Donald Trump chciał ją pocałować podczas wystąpienia w lutym tego roku. Wtedy także Melania odwróciła głowę tak, by uniknąć pocałunku męża.

Jest też jednak i druga strona medalu. Niektóre zagraniczne media wskazują, że uciekająca dłoń Melanii starała się być może utrzymać w ryzach sukienkę, podwiewaną przez wiatr. Donald tego nie zauważył i stąd moment konfuzji, uwieczniony przez wszędobylskie kamery.