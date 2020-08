Ewa Skibińska zdobyła popularność dzięki serialowi "Na dobre i na złe", gdzie wcieliła się w rolę Elżbiety Walickiej, żony Bruna (Krzysztof Pieczyński). W 2002 roku zrezygnowała jednak z pracy przy tej produkcji, a dwa lata później mogliśmy już ją oglądać w "Pierwszej miłości", gdzie zagrała Teresę Kopytko-Żukowską, żonę ginekologa Marka (Maciej Tomaszewski) i matkę Kingi (Aleksandra Zienkiewicz).

Warto wspomnieć, że aktorka nie stroni od rozbieranych scen. Niedawno w tak odważnej odsłonie mogliśmy oglądać ją w serialu "Ślepnąc od świateł". Nie był to jednak pierwszy raz, kiedy Skibińska odsłoniła nagie ciało. Wcześniej pokazała się w takiej wersji w następujących produkcjach: "Zero życia", "Porno", "Świnka", "In flagranti", "Wszystko co najważniejsze", "Tydzień z życia mężczyzny", "Kuszenie cichej Weroniki - teatr TV".

Ewa Skibińska pozuje nago na Instagramie

Nagości nie brakuje także na instagramowym profilu pięćdziesięciosiedmioletniej aktorki. Niedawno Ewa Skibińska zaskoczyła wszystkich i pokazała zdjęcie swojego nagiego łona, które możecie zobaczyć w naszej galerii. Ostrzegamy, zdjęcie wyłącznie dla pełnoletnich czytelników:

Trzeba przyznać, że fotka jest bardzo odważna, jednak według nas nie brakuje jej dobrego smaku. Podobnie uważają zresztą obserwatorzy, którzy skomplementowali fotografię opublikowaną przez aktorkę.

Ładne ciało. Nie wiem, dlaczego pani je skrywa.

Brawo, szacunek za odwagę. Piękne kobiety w kwiecie wieku są jeszcze piękniejsze.

Cudowna, naturalna kobieta - pisali fani, którym zdjęcie przypadło do gustu.

Znaleźli się też przeciwnicy odsłaniania ciała. Ta grupa zdecydowanie nie była gotowa na oglądanie ciałopozytywnego zdjęcia aktorki.

Świat się kończy, żałosne to jest.

Starość nie radość. A mówili, że na stare lata się mądrzeje.

A po co to? - komentowali niektórzy z obserwatorów.

My uważamy, że nie należy wstydzić się swojego ciała niezależnie od wieku. Szczególnie, gdy jest się czym chwalić. Nie dziwimy się, że zdjęcie wywołało kontrowersje, jednak jesteśmy zdania, że Ewa Skibińska to piękna kobieta bez względu na ilość nałożonych na siebie ubrań.