Agnieszka Woźniak-Starak wypowiedziała prorocze słowa o mężu. "Nie wierzę, że coś jest nam dane raz na zawsze"

Dokładnie 18 sierpnia 2020 roku przypada pierwsza rocznica śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Producent filmowy zginął w tragicznym wypadku na jeziorze Kisajno. Piotr zostawił żonę, prezenterkę Agnieszkę Woźniak-Starak. Jak wyglądał początek ich związku? Oboje poznali się nagle i od początku wiedzieli, że połączyło ich niezwykłe uczucie. Dziś w tym wyjątkowym dniu, warto wspomnieć rozmowę Agnieszki, której udzieliła dla magazynu "Viva!" na rok przed śmiercią męża. Po ponad dwóch latach jej słowa wydają się prorocze.

REKLAMA

Agnieszka Woźniak-Starak o małżeństwie z Piotrem

Agnieszka Woźniak-Starak na początku nie szukała nowego uczucia. Była świeżo po rozstaniu z mężem. Gdy poznała Piotra, nie miała nawet rozwodu, ale to reżyser bardzo nalegał na spotkanie. Połączyło ich bardzo silne uczucie. Mimo to prezenterka wiedziała, że nic co dobre nie trwa wiecznie. Dziś te słowa mają jeszcze mocniejszy wydźwięk.

Nie wierzę, że coś jest nam dane raz na zawsze i wiecznie będzie dobrze. Stworzenie dobrego związku wymaga wysiłku: trzeba o sobie pamiętać, dbać o siebie, wspierać się, umieć wybaczać, mieć wobec siebie tolerancję - powiedziała Agnieszka w rozmowie z Beatą Nowicką dla magazynu "Viva!"

Agnieszka Woźniak-Starak, Piotr Woźniak-Starak AKPA

Agnieszka Woźniak-Starak: Nie wyobrażam sobie bez niego życia

Ich związek na początku musiał zmierzyć się z falą krytyki. Mimo to para zdawała się nie przejmować negatywnymi komentarzami i pielęgnowała uczucie. Musieli zawrzeć wiele kompromisów. Ona uwielbiała życie w centrum stolicy, gdzie pracowała, on natomiast kochał przedmieścia Warszawy i ciszę. Oboje kochali zwierzęta (mieli pięć psów) więc zdecydowali się - również dla ich komfortu - zamieszkać pod Warszawą.

Niestety, jak się ma pięć psów, nie można mieszkać na Pięknej. Coś za coś. Kocham zwierzęta i nie wyobrażam sobie bez nich życia. Mój mąż kocha mieszkać pod Warszawą, a bez niego życia również sobie nie wyobrażam. To jest kwestia kompromisu.

Agnieszka Woźniak-Starak wyznała także, czego oczekiwał od niej mąż.

Życie nas zaskoczyło. Chociaż mój mąż miał zawsze jedno oczekiwanie - żebym się nie zmieniała.

Dla Agnieszki i Piotra najważniejsze było to, co się dzieje teraz. Nie skupiali się na przyszłości.

W życiu najlepsze jest to, że nie wiemy. I że wszystko może się wydarzyć w obie strony, niestety.

Piotr Woźniak-Starak był w trakcie budowania swojego imperium filmowego - przedsiębiorstwa producenckiego Watchout Studio. Największymi hitami wyprodukowanymi przez jego firmę są "Bogowie" oraz "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".