Piotr Woźniak-Starak był członkiem rodziny miliarderów. Jego ojczym, Jerzy Starak kontroluje między innymi Polpharmę i z majątkiem wynoszącym 9,6 mld złotych w 2020 roku został trzecim najbogatszym człowiekiem w Polsce. Zawodowo Piotr Woźniak-Starak spełniał się jako producent filmowy, zaś prywatnie był mężem dziennikarki Agnieszki Woźniak-Starak.

Zaginięcie Piotra Woźniaka-Staraka. Przebieg akcji

W nocy z 17 na 18 sierpnia 2020 roku na jeziorze Kisajno koło Giżycka w woj. warmińsko-mazurskim zlokalizowano dryfującą motorówkę. Na jej pokładzie nikogo nie było, wobec czego rozpoczęto poszukiwania osób, które mogły wcześniej na niej się znajdować. W taki sposób dotarto do 27-letniej kobiety, której udało się bezpiecznie dotrzeć do brzegu.

Z jej relacji wynikało, że płynęła łódką z 39-letnim mężczyzną. Opisując całe zdarzenie wyznała, że podczas manewru ostrego skręcania obydwoje wypadli do wody. Kobieta własnymi siłami zdołała dopłynąć do brzegu, jednak mężczyzna zniknął pod wodą.

19 sierpnia 2019 roku prokuratura potwierdziła, że rozpoczęte poszukiwania dotyczą producenta filmowego Piotra Woźniaka-Staraka. Jeden ze świadków zdarzenia wyznał, że zauważył dryfującą łódź na jeziorze Kisajno około godziny 2 w nocy. Wówczas na jej pokładzie nikogo miało już nie być.

W poszukiwania zaginionego zaangażowano ogromne siły. Już pierwszego dnia do akcji włączono śmigłowce, drugiego do przeczesywania brzegu zaangażowano siły WOT (Wojskowej Obrony Terytorialnej). Ze względu na słabą widoczność nocami poszukiwania były zawieszane. Trzeciego dnia skupiono się już na samym jeziorze. Niestety, Kisajno miejscami w okolicy zaginięcia ma nawet 15 metrów głębokości, co znacząco utrudniało poszukiwania. Rodzina o wsparcie poprosiła prywatnych detektywów, zaangażowano też jednostki strażackie z Giżycka i Mrągowa. Dno jeziora skanowano zdalnie sterowanymi robotami, wyposażonymi w sonary. Również i czwarty dzień poszukiwań nie przyniósł rezultatów, choć akcja trwała od wczesnego ranka to późnej nocy.

Po pięciu dniach poszukiwań, w czwartek 22 sierpnia grupa Specjalna Płetwonurków RP zlokalizowała ciało Piotra Woźniaka-Staraka. Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński potwierdził tę informację na swoim profilu na Twitterze. Później dowiedzieliśmy się, że producent wypadł z łodzi i uderzył w działającą śrubę napędową. Zginął na miejscu.

Kim był Piotr Woźniak-Starak?

W lipcu ubiegłego roku Piotr Woźniak-Starak skończył 39 lat. Swoje urodziny obchodził w posiadłości na Mazurach, gdzie wspólnie z rodziną dzierżył olbrzymią posiadłość. To właśnie tam bardzo często wypoczywał ze swoją żoną, Agnieszką Woźniak-Starak. Para wzięła ślub 27 sierpnia 2016 roku w Wenecji.

Woźniak-Starak był pasierbem Jerzego Staraka i synem Anny Woźniak z pierwszego małżeństwa. Oboje zarządzają największą polską firmą farmaceutyczną Polpharma, która zapewniła im olbrzymi majątek.

Piotr Woźniak-Starak był producentem filmowym i zarządzał firmą Watchout Studio, odpowiedzialną za takie produkcje, jak "Bogowie" czy "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".