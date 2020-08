Aneta Zając w show-biznesie zadebiutowała już dobre kilkanaście lat temu, gdy została zaangażowana w serialu "Pierwsza miłość". To właśnie na planie tej produkcji poznała Mikołaja Krawczyka, z którym była związana przez ponad 7 lat. Para doczekała się dwóch synów, jednak mimo to ich związek nie przetrwał próby czasu. Od tamtej pory aktorka nie afiszowała się w mediach z nową miłością, w przeciwieństwie do ojca swoich dzieci, który do tej pory zdążył już kilka razy zmienić partnerki i to oczywiście w błysku fleszy. Jak się okazuje, Aneta Zająć teraz również nie jest już sama. Na jej Insastory zadebiutował tajemniczy mężczyzna.

Aneta Zając w nowym partnerem

Aneta Zająć niezbyt chętnie epatuje swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Owszem, relacjonuje na bieżąco swoje pasje, a także od czasu do czasu pokazuje, jak spędza czas z synami, jednak o nowych związkach już konsekwentnie milczy. Aż dotąd. Na jej Instastory pojawiło się krótkie wideo, na którym możemy zobaczyć, jak pewnym krokiem maszeruje z pewnym mężczyzną. Uwagę zwraca najbardziej opis, jaki zamieściła na relacji.

Razem lepiej - podpisała.

Aneta Zając instagram.com/aneta_zajac_official

Po takim podpisie nie trudno domniemać, że aktorka ponownie się zakochała. Myślicie, że już niedługo odważy się i pokaże nam nieco więcej, czy wciąż będzie tak tajemnicza?

