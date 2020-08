Kilka dni temu okazało się, że Marcin Bosak zrezygnował z udziału w przesuniętym na jesień "Tańcu z Gwiazdami", ponieważ przygotowuje się do ślubu. Aktor chciał, by ceremonia była zaplanowana na tip top i ani myśli zaprzątać sobie głowy innymi sprawami. Wybranką jego serca okazała się być koleżanka po fachu, Maria Dębska, która w sukni ślubnej wyglądała zjawiskowo. Skąd to wiemy? Maciej Zień pokazał projekt kreacji na panny młodej.

Maciej Zień pokazał Marię Dębską w sukni ślubnej. Kojarzymy ten projekt

Na Instagramie jednego z najpopularniejszych polskich projektantów pojawiły się w poniedziałek dwa nowe posty. Główną gwiazdą na nich jest Marysia Dębska, która paraduje bo butiku zaprzyjaźnionego designera w bielutkiej sukni ślubnej.

Przez ostatnie kilka miesięcy pracowaliśmy nad wyjątkową suknią ślubną dla pięknej, młodej i jakże utalentowanej aktorki, Marysi Dębskiej - napisał Zień.

Pod zdjęciem nie zabrakło mnóstwa komplementów.

Mój ukochany model! Piękna panna młoda.

Suknia ikona - najpiękniejsza!

Boska i wyjątkowa.

Projekt jest naprawdę śliczny, ale czy jego stworzenie wymagało tyle czasu? W niemalże (o ile nie w stu procentach) identycznej sukni sakramentalne "tak" przysięgała Robertowi Lewandowskiemu Anna.

Robert Lewandowski i Anna Stachurska Kapif

Cena takiej kreacji oscyluje wokół 13 tysięcy złotych.

