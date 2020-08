Dominika Gwit pozuje w bikini i wysyła "dużo miłości". "Odpoczywajcie, relaksujcie się!"

Dominika Gwit jest gwiazdą, która otwarcie mówi o akceptacji swojego ciała i namawia wszystkich do tego samego. Aktorka walczyła niegdyś z nadwagą i finalnie udało jej się schudnąć. Jednak tuż po ogromnej metamorfozie dopadł ją efekt jojo. Mimo to każdego dnia udowadnia, że dodatkowe kilogramy wcale jej nie przeszkadzają. Zachęca do tego również swoich obserwatorów, a oni właśnie za to ją kochają i bacznie śledzą jej profil. Niestety, oprócz sporej rzeszy fanów, aktorka co jakiś czas musi mierzyć się z falą krytyki, o czym przekonała się ostatnio. Jednak jak przystało na gwiazdę, postanowiła zawalczyć z hejtem w swoim stylu. Na krytykę odpowiada miłością.

Dominika Gwit apeluje do internautów

Dominika Gwit postanowiła skorzystać z upalnej pogody i wybrała się na plażę. Gwiazda opala się w biało-czarnym bikini w panterkę, a przed słońcem chroni ją duży kapelusz. Oprócz tego w opisie pod zdjęciem namawia wszystkich internautów do miłości.

No cześć! Wysyłam Wam miłość! Kto dziś plażuje, a kto w domu odpoczywa? Odpoczywajcie, relaksujcie się! Buuuziool - napisała pod zdjęciem.

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać.

Uwielbiam tu zaglądać, bije tu ciepło, szczerość i ogromne poczucie humoru.

Zazdroszczę tak pozytywnego nastawienia - komentują fani.

Wielu z nich ceni aktorkę za pozytywne podejście do ciała i tego, że nie poddaje się presji społeczeństwa. Dominika Gwit już nie podejmuje prób odchudzania i nie zamierza walczyć z krytyką. Kocha siebie taką, jaką jest.