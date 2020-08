Bradley Cooper ponad rok temu rozstał się z Irirną Shayk. Plotkowano, że powodem końca ich związku miały być zbyt bliskie relacje gwiazdora z Lady Gagą. Okazało się jednak, że rzekomy romans tej dwójki zakończył się nieprzypadkowo tuż po promocji filmu "Narodziny gwiazdy". Od tamtej pory media doszukują się nowej kobiety u boku przystojniaka z Hollywood i wszystko wskazuje na to, że już ją znaleźli. Chodzi o Jennifer Garner. Niedawno para została przyłapana przez paparazzi na randce przy plaży. Teraz jeden z magazynów idzie o krok dalej i donosi, że pomiędzy tą dwójką zrobiło się już na tyle poważnie, że Bradley chwali się nową miłością znajomym kolegom aktorom.

Bradley Cooper i Jennifer Garner są razem?

Oczywiście sami zainteresowani nie odnieśli się dotąd do plotek na temat ich związku, jednak zrobili to za nich informatorzy. Jeden z nich w rozmowie z magazynem "Star" przyznaje, że ciągnęło ich do siebie już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz, gdy oboje są singlami, mogą dać sobie szansę.

Zainteresowanie było zawsze obecne, ale nie robili następnego kroku, ponieważ zawsze byli w relacjach z innymi ludźmi - mówił informator czasopisma.

To nie koniec rewelacji. Osoba z bliskiego otoczenia Bradley'a dodaje, że randka na plaży była przemyślana tak, aby w dyskretny sposób poinformować wszystkich, że coś jest na rzeczy. Jakby tego było mało, to aktor ponoć już zdążył pochwalić się nowym związkiem przyjaciołom, w tym m.in. Bradowi Pittowi i Leonardo DiCaprio. Miał zwierzyć się, że Jennifer jest tą jedyną. Cóż, pozostaje nam jedynie czekać, kiedy to sami zainteresowani zagrają w otwarte karty.