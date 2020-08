Siostra Sharon Stone jest hospitalizowana z powodu koronawirusa. "Walczę o oddech"

Sharon Stone poinformowała ostatnio na swoim instagramowym profilu, że jej siostra jest w szpitalu z powodu COVID-19. Jak tłumaczy gwiazda, kobieta starała się nie wychodzić na zewnątrz, zwłaszcza, że cierpi na toczeń i ma obniżoną odporność.

Siostra Sharon Stone jest zakażona koronawirusem

Przy okazji Sharon zaapelowała do obserwatorów o noszenie maseczek. To najprostszy sposób, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Mimo stosowania się do wszelkich procedur, nieostrożność innych sprawiła, że Kelly Stone ostatecznie zakaziła się wirusem.

Moja siostra Kelly, która już ma toczeń, teraz ma COVID-19. To jest jej pokój w szpitalu. Spowodował to jeden z Was, który nie nosi maseczki. Ona nie ma układu odpornościowego. Jedynym miejscem, do którego poszła, była apteka w jej hrabstwie. Nie ma obowiązkowych testów, chyba że masz objawy, a potem 5 dni czekasz na wyniki. Dla siebie i innych proszę - noście maseczki! - zaapelowała Sharon.

W najnowszym poście na profilu Kelly Stone pojawiła się wieść, że siostra aktorki czuje się już nieco lepiej. Jak sama przyznała, wciąż ma trudności z oddychaniem, jednak poprawa jest wyraźna.

Jeszcze przed weekendem Kelly podzieliła się zdjęciem z podróży, którą kilka miesięcy temu odbyła ze swoim mężem, Bruce'em Singerem. Para spędziła wyjątkowy czas w Montanie, gdzie COVID-19 miał ich nie dopaść. Oboje przez cały czas pilnowali się i ograniczali wyjścia. Mimo to aktualnie Kelly musi walczyć o każdy oddech.

To my. 13 marca. Pojechaliśmy do naszego raju w Montanie. Myśleliśmy, że COVID-19 nie może nas tam znaleźć. Żadnych zakupów, żadnych imprez, ledwie widzieliśmy kogokolwiek. Teraz walczę o oddech. Nie chcecie mieć koronawirusa - pisała ostatnio siostra aktorki.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Pamiętajcie, by nosić maseczki.