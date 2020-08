To był ostatni prezent Agnieszki Woźniak-Starak dla męża. "Mieliśmy go odebrać po powrocie z Mazur, nie zdążyliśmy"

Agnieszka Woźniak-Starak ma za sobą bardzo trudny rok. Po tragicznej śmierci męża, który zginął nad jeziorem Kisajno w sierpniu 2019 roku, usunęła się na dłuższy czas w cień. Dopiero od niedawna wróciła do pracy, a już niedługo zobaczymy ją w popularnej śniadaniówce "Dzień Dobry TVN". Mimo to Agnieszka często wspomina męża, z którym połączyły ją wspólne zainteresowania - przede wszystkim miłość do psów. Zajmowali się sześcioma pupilami, a z okazji urodzin Piotra Agnieszka chciała podarować mu jeszcze jednego. Niestety, już nie zdążyła.

Agnieszka Woźniak-Starak nie zdążyła wręczyć Piotrowi prezentu na urodziny

Vlad jest psem, o którym marzył Piotr. Niestety, tragiczna śmierć producenta filmowego sprawiła, że Agnieszka musiała oddać ukochanego pupila zaufanym przyjaciołom. Wiedziała, że samej będzie trudno zająć się sześcioma psami. Mimo to psiak nieustannie jej towarzyszy, a Agnieszka często go odwiedza.

A to jest Vlad. Vlad miał być psem Piotrka, kupiłam mu go na urodziny, to miał być nasz trzeci rhodesian, mieliśmy go odebrać po powrocie z Mazur, nie zdążyliśmy. Po tym, co się stało, stwierdziłam, że nie poradzę sobie sama z sześcioma psami, co wcale nie znaczy, że go zostawiłam. Nasi przyjaciele z Zakopanego powiedzieli, że marzą o tym, żeby mieć psa Piotrka, więc razem odebraliśmy go z hodowli i Vlad pojechał na Podhale. I powiem Wam, że chyba trochę żałuję, bo jest cudowny! Ale wiem też, że ma najlepszy dom na świecie, jest rozpieszczony, mieszka pod Giewontem i tego akurat szczerze mu zazdroszczę! - mogliśmy przeczytać na Instagramie prezenterki.

Vlad jest rasą Rhodesian ridgeback, która należy do grup psów gończych. Rhodesiany są bardzo inteligentnymi psami, które szybko dostosowują się do nowych warunków. Są nieufne wobec obcych, ale lubią inne zwierzęta.

Nic więc dziwnego, że Agnieszka i Vlad są nierozłączni, co widać na Instagramie.

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak na spacerze z psami

Śmierć Piotra Woźniaka-Staraka

Przypomnijmy, że w nocy z 17 na 18 sierpnia 2019 roku doszło do tragicznego wypadku na jeziorze Kisajno. Okazało się, że mężczyzną, który wtedy zginął, był Piotr Woźniak-Starak. Jego ciało znaleziono po kilku dniach, do akcji zaangażowano wiele służb oraz użyto nowoczesnych technologii. Śledztwo wykazało, że to on prowadził motorówkę, a podczas gwałtownego manewru wypadł do wody. Wtedy "został uderzony pracującą śrubą m.in. w głowę, co spowodowało szereg obrażeń skutkujących śmiercią". Śmierć reżysera wstrząsnęła mediami i fanami.