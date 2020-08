Kuba Wojewódzki od czasu rozstania z Anną Muchą nie związał się na dłużej z żadną kobietą. Wyjątkiem była jego relacja z Renatą Kaczoruk, jednak ten związek również nie przetrwał próby czasu. Para rozstała się prawie dwa lata temu. Od tamtej pory samozwańczy król TVN-u regularnie podsyca plotki na temat nowej wybranki. Od czasu do czasu zamieszcza wymowne zdjęcia dziewczyny, jednak do tej pory jeszcze nie ujawnił jej tożsamości. Tym razem pochwalił się fotką, na której w świetle zachodzącego słońca widzimy wyginającą się, kobiecą postać. Patrząc na jej figurę, można domniemać, że to Renata Kaczoruk. Sam zainteresowany szybko rozwiał wątpliwości jednego z internautów. Już wiadomo, że chodzi tutaj o kogoś innego.

REKLAMA

Polecamy: Kuba Wojewódzki sprzedaje luksusowe mieszkanie. "Tylko" za 6,5 mln zł. "Połączenie klasy, ekstrawagancji i funkcjonalności"

Kuba Wojewódzki z nową dziewczyną

Kuba Wojewódzki lubi podkręcać plotki na temat swojego nowego związku. Tym razem nie postąpił inaczej. Pochwalił się zdjęciem tajemniczej kobiety, która może przypominać nieco Renatę Kaczoruk.

Jeden z internautów wprost spytał showmana, czy na zdjęciu jest jego była partnerka Renata.

Pani Renata? - spytał.

Ku zaskoczeniu, Kuba Wojewódzki szybko zaprzeczył i dodał, że kobieta ma na imię Natalia. Myślicie, że już niedługo zdradzi nieco więcej na temat swojej nowej wybranki, czy nadal będzie zwodził obserwatorów?

ZOBACZ TEŻ: Wojewódzki promuje wybielanie zębów. Nie obyło się bez nawiązania do Muchy. "Ma wysoką tolerancję na przyjemności"