Waldemar Goszcz 17 lat temu zginął w wypadku samochodowym. Aktor znany z serialu "Adam i Ewa", wokalista, a także pierwszy polski supermodel 24 stycznia 2003 roku osierocił sześcioletnią wówczas córkę. Tego dnia Waldemar Goszcz wracał z koncertu w towarzystwie dwóch pasażerów: Filipa Siejki oraz Radosława Pazury. Auto, które prowadził, zderzyło się z jadącym z naprzeciwka samochodem. Kierowca zginął na miejscu. Siejka wypadł przez przednią szybę, co uratowało mu życie, a Radosław Pazura, który spał na tylnym siedzeniu, odniósł poważne obrażenia.

Jak wspominali przyjaciele aktora, Waldemar Goszcz nie był najlepszym kierowcą. Na chwilę przed wypadkiem miał się nawet zamienić z siedzącym obok Siejką, który z tego właśnie powodu rozpiął pas. Niestety, artyści nie zdążyli już się przesiąść. Co ciekawe, kilka miesięcy przed wypadkiem Waldemar napisał szczególny wiersz: "Co to było synku, pytam? Błąd młodości głowy zamęt, Zapłakany czarny asfalt, Łamanego drzewa lament, Z kałamarza znów ktoś wylał, Życiodajny atrament..."

Przypomnijmy, że jeszcze wiosną tego roku światło dzienne ujrzała piosenka, którą Waldemar Goszcz nagrał dwa tygodnie przed śmiercią. Możecie jej posłuchać tutaj.

Wiktoria Goszcz zostanie mamą

Córka Waldemara Goszcza ma 23 lata i do złudzenia przypomina ojca. Podobnie zresztą jak kiedyś on, kobieta zajmuje się modelingiem. Niedawno na instagramowym profilu Wiktorii Goszcz pojawiły się wymowne zdjęcia prosto z plaży w Juracie, gdzie pozowała z ukochanym. Za pomocą posta przyszła mama ogłosiła szczęśliwą nowinę.

Cześć wszystkim, dzisiaj razem z Adasiem postanowiliśmy podzielić się z wami odrobiną naszego szczęścia. Nasze szczęście ma już 19 tygodni i jest wielkości mango" – napisała pod zdjęciem dumna Wiktoria.

Wśród licznych gratulacji nie zabrakło także wzmianki o nieżyjącym już ojcu modelki.

Dziadek Waldek byłby dumny - czytamy w komentarzu jednej z obserwatorek.

Jesteśmy przekonani, że byłby dumny. Parze gratulujemy i życzymy szczęścia.