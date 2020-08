Życie osobiste Mikołaja Krawczyka bywało dość wyboiste. Aktor na planie serialu "Pierwsza miłość" poznał Anetę Zając, z którą to związany był przez siedem lat. Mają dwóch synów, bliźniaków, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Sam zainteresowany związał się wówczas z inną koleżanką z planu - Agnieszką Włodarczyk, z którą był przez kolejne pięć lat. Gdy pomiędzy tą dwójką doszło do rozstania, Krawczyk zaczął spotykać się z Sylwią Juszczak, z którą to wylądował na ślubnym kobiercu, a także na porodówce. Aktor regularnie spędza czas ze swoimi wszystkimi dziećmi, co pokazał na najnowszym zdjęciu na Instagramie. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że po raz pierwszy upublicznił twarz synów.

Mikołaj Krawczyk po raz pierwszy pokazał synów

Do tej pory zarówno Mikołaj Krawczyk, jak i Aneta Zając mocno chronili prywatność bliźniaków. Jak się jednak okazuje, aktor zdecydował się wyłamać z tego postanowienia. Na Instagramie opublikował rodzinne zdjęcie z żoną, dziećmi i teściową. Tym razem nie zasłonił twarzy chłopców.

No to wakacje część 2, czas start!! Na początek pozdrawiamy Was z Australii. Tak, będziemy pokazywać kangury. A Wy jakie macie plany na resztę lata? Będziecie rozrabiać? - pisze pod rodzinną fotką.

Wielu fanów nie kryje swojego zadowolenia z tego, że wreszcie mogą zobaczyć, jak wyglądają jego synowie. Co poniektórzy widzą duże podobieństwo do taty.

Super, że wreszcie pokazałeś twarze chłopaków.

Udanych wakacji. Chłopcy podobni do tatusia.

Jacy przystojniacy - czytamy w komentarzach.

Mikołaj Krawczyk instagram.com/mikolaj_krawczyk_official/

Myślicie, że Aneta Zając będzie zadowolona?