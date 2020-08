O Adele głośno jest ostatnio nie tylko za sprawą świetnych utworów, które niegdyś komponowała. Wokalistka zniknęła na jakiś czas z show-biznesu i przeszła ogromną metamorfozę. Wizerunek gwiazdy zmienił się nie do poznania głównie dzięki zrzuceniu aż kilkudziesięciu kilogramów. Ponoć restrykcyjna dieta nie była jedynym sposobem na to, by artystka osiągnęła wymarzoną figurę. Jej historia pokazuje, że każda zmiana zaczyna się w głowie. Piosenkarka opublikowała na Instagramie szczery wpis. Poleca w nim książkę, która wywróciła jej życie do góry nogami!

Adele schudła się dzięki... książce

Z początku trudno było uwierzyć w metamorfozę Adele. Pierwszy raz odmienioną wokalistkę zobaczyliśmy na słynnej fotorelacji Kingi Rusin z imprezy u Beyonce. Później artystka sama zdecydowała się na publikację w sieci aktualnych zdjęć, na których jej metamorfoza widoczna była gołym okiem. Teraz gwiazda zdradza, co pomogło jej w osiągnięciu wymarzonej figury. Dbanie o zdrowie zapoczątkowała lektura motywacyjnej książki, która dała Adele ogromnego kopa.

Ta książka może wstrząsnąć Twoim umysłem i sprawić, że Twoja dusza zacznie krzyczeć. Po przeczytaniu jej narodziła się we mnie gotowość na walkę o samą siebie. To tak, jakbym po raz pierwszy była świadoma własnego ciała. Przeczytaj. Żyj. Praktykuj. Nigdy wcześniej nie dopuszczałam do siebie myśli, że to ja ponoszę wyłączną odpowiedzialność za własną radość, szczęście i wolność !!! - czytamy w instagramowym poście piosenkarki.

O jakiej książce mowa? Autorką pozycji, która "uratowała" Adele jest Glennon Doyle, a tytuł lektury w oryginale brzmi: "Untamed, Stop Pleasing, Start Living".

Jesteście ciekawi treści polecanej przez gwiazdę książki?