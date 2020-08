Marcelina Zawadzka zabłysnęła w polskim show-biznesie w 2011 roku, gdy zwyciężyła w konkursie Miss Polonia. Mało kto przypuszczał wówczas, że szarfa konkursu piękności będzie przepustką do takiej kariery. Od kilku lat modelka jest jedną z twarzy Telewizji Publicznej, w której to występuje jako gospodyni najważniejszych formatów takich jak "The Voice of Poland", czy "Pytanie na śniadanie". Niestety ostatnimi czasy jej świetna passa nieco przystopowała, a to za sprawą oskarżeń o oszustwa podatkowe. Głośno mówiło się o tym, że celebrytka już nie poprowadzi śniadaniówki. Jej nieobecność na antenie od kilku tygodni tylko wzmorzyła te plotki. Jak zdążyła poinformować sama Marcelina, wróci na antenę. Dopiero teraz zdradziła, kiedy dokładnie.

Marcelina Zawadzka wraca do "Pytania na śniadanie"

Wiadomo już, że Marcelina Zawadzka nie poprowadzi kolejnej edycji "The Voice of Poland". Na jej miejsce wskoczyła inna gwiazda TVP czyli Małgorzata Tomaszewska. Mimo wielu spekulacji posada w "Pytaniu na śniadanie" wciąż czeka na Zawadzką, czym sama zainteresowana pochwaliła się w sieci. Teraz zdradziła, kiedy dokładnie będzie można ponownie ją obejrzeć w roli gospodyni. Jeden z fanów skomplementował pracę aktorki w komentarzu i przy okazji dowiedział się, kiedy celebryta wróci.

Uwielbiam "Pytanie na śniadanie" z Marceliną. Nie mogę się doczekać.

Pod koniec sierpnia. Dziękuję - odpisała.

Marcelina Zawadzka instagram.com@marcelina_zawadzka

Wy też nie możecie się doczekać?