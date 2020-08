Kamil Bednarek to jedna z bardziej tajemniczych osób w polskim show-biznesie. Choć jest wielką gwiazdą - jego muzykę doceniają słuchacze, zdobywa złote płyty, pojawia się w programach rozrywkowych (był trenerem w "The Voice of Poland"), to na temat życia prywatnego milczy. Teraz jednak zdecydował się pochwalić swoją miłością.

Kamil Bednarek z ukochaną

Na InstaStories wokalisty pojawiła się relacja z wakacji w Grecji, konkretniej z wyspy Santorini. Kamil na jednym z ujęć pozuje z ukochaną. Nie widać jej twarzy, poza tym stoją tyłem. Piosenkarz czule wtula się w jej włosy.

Momenty - napisał.

Kamil Bednarek z ukochaną

Choć Bednarek milczy na jej temat, to wiemy, kim jest tajemnicza ukochana piosenkarza - Vicky. Kobieta pochodzi z Zambii, do Polski przybyła w wieku 16 lat. W 2013 roku startowała w wyborach Miss Egzotica. Jest o sześć lat starsza od Kamila (ma 35 lat). Jak się dowiedzieliśmy, są ze sobą dziewięć lat, jednak mieli przerwę. W tym czasie kobieta poznała innego mężczyznę, z którym zaszła w ciążę. Vicky urodziła córkę, która w tym roku skończyła pięć lat.

Kamil Bednarek zakochany

Na profilu kobiety także pojawiło się zdjęcie z Kamilem - takie samo, jakie on udostępnił. Oprócz tego dodała wiele innych, na których pozuje na Santorini. Oprócz tego ujęcia i jednego wspólnego zdjęcia z okazji walentynek, nie udostępnia niczego z Kamilem. Jak widać obojgu zależy na zachowaniu prywatności ich relacji.

Ale to nie koniec informacji! Wiele wskazuje na to, że zdecydowali się z Kamilem na kolejny krok - na palcu Vicky pojawił się piękny pierścionek. Czyżby zaręczynowy?