Ewa Demarczyk nie żyje. Zmarła w wieku 79 lat w swoim mieszkaniu

Ewa Demarczyk nie żyje. O śmierci 79-letniej artystki poinformował dziennikarz i krytyk Wacław Krupiński.

Zmarła wczoraj w swoim mieszkaniu. 16 stycznia skończyłaby 80 lat. Kilku pokoleniom prezentowała to, co w piosence najszlachetniejsze, najbardziej wartościowe. Nie zostawiła po sobie zbyt wielu nagrań, ale - same perły. One będą z nami przypominając o fenomenie Ewy Demarczyk. O jej spotkaniu z Zygmuntem Koniecznym, z Andrzejem Zaryckim - napisał.

O śmierci artystki poinformowano także na profilu Piwnicy pod Baranami. Na stronie pojawiło się zdjęcie wokalistki z młodości, a także krótkie słowa pożegnania.

Odeszła Największa. Żegnaj Ewo.

Ewa Demarczyk kariera

Ewa Demarczyk rozpoczęła karierę w 1961 roku w studenckim kabarecie Akademii Medycznej w Krakowie o nazwie "Cyrulik". Rok później przeszła do kabaretu "Piwnica pod Baranami" i nawiązała współpracę z kompozytorem Zygmuntem Koniecznym. W 1963 roku wystąpiła na I Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie zaśpiewała "Karuzelę z madonnami", "Czarne anioły" oraz "Taki pejzaż". Otrzymała wtedy nagrodę festiwalu. W tym samym roku wydała pierwszy singiel, na którym znalazły się piosenki z festiwalu. Przez lata występowała na scenie, nieustannie podbijając serca fanów. Zdobyła mnóstwo nagród i mimo że wydała jedynie trzy albumy studyjne, to jednak zaśpiewała mnóstwo utworów, które już na zawsze przeszły do historii. Została uznana za legendę polskiej sceny muzycznej. Jej ostatni koncert odbył się 8 listopada 1999 roku w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, a rok później całkowicie wycofała się z życia publicznego.