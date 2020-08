Maja Sablewska prowokuje na Instagramie. Widać sam brzuch i nogi. "Cóż za wcięcie"

Maja Sablewska przez wiele lat pracowała u boku gwiazd, a z czasem sama się nią stała i zdobyła szerokie uznanie. Od dłuższego czasu zmienia na lepsze wizerunek wielu Polek w programach emitowanych na TVN Style, a jej wygląd stanowi dla kobiet prawdziwą inspirację. Nic dziwnego, że publikuje na Instagramie tak piękne zdjęcia.

Maja Sablewska prezentuje opaleniznę w stroju kąpielowym

Maja doskonale wie, jak o siebie zadbać, co chętnie pokazuje w mediach społecznościowych. Na jej instagramowym profilu nie brakuje odważnych zdjęć, na których dumnie prezentuje wdzięki. Ostatnio pisaliśmy o jej umięśnionych pośladkach na zdjęciu zrobionym na balkonie. Była menadżerka nie zawiodła także tym razem. Na Instaramie pokazała opalone ciało w białym stroju kąpielowym ze zbliżeniem na dół od bikini.

Coffee time - napisała pod najnowszym zdjęciem celebrytka

Po treściach udostępnianych przez Maję doskonale widać, że nie stroni ona od kontrowersji, choć jak sama ostatnio przyznała, nie jest to jej celem. Na kolejnych zdjęciach pokazuje coraz więcej ciała, a mimo to trudno nazwać jej zdjęcia wyzywającymi, co spotyka się zwykle z pozytywnym odbiorem. Również ta fotografia przypadła do gustu obserwatorom, którzy nie mogli oderwać wzroku od figury Sablewskiej.

Boże, kobieto, co za ciało!

Uwielbiam Twoje zdjęcia. Są pełne erotyki, ale bardzo smaczne.

Cóż za wcięcie, kiedyś nie było - pisali pod fotką internauci.

W jednym z komentarzy Maja Sablewska przyznała, że swój wygląd zawdzięcza między innymi regularnemu stretchingowi pod okiem specjalistki. Trzeba przyznać, że ciało doradczyni wizerunkowej robi wrażenie. To przecież najlepsza wizytówka!