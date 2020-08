Halle Berry kończy 54 lata. Została gwiazdą kina, lecz miłości nie odnalazła. Rozwodziła się trzy razy, ale ma wspaniałe dzieci

Halle Berry jest jedną z największych gwiazd Hollywood. Karierę zaczynała jeszcze jako nastolatka. Została szybko zauważona i nie trzeba było długo czekać, aż poszybuje w górę. Jest laureatką Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę Leticii Musgrove w melodramacie "Czekając na wyrok" z 2001 roku. Dwa lata wcześniej otrzymała nagrodę Emmy i Złoty Glob za film ''Wschodząca gwiazda" (1999). Jednak to nie wszystko. Berry była również trzykrotnie nominowana do nagrody Emmy za kreację w filmie ''Ich oczy Boga'', a także film ''Frankie i Alice''. Mogliśmy ją podziwiać w kultowych produkcjach takich jak ''Flinstonowie'', ''X Man''. Wcieliła się również w dziewczynę Bonda w niezapomnianej produkcji ''Śmierć nadejdzie jutro'', a ta rola zapisała się złotymi zgłoskami w świadomości wielu widzów. I choć trudno w to uwierzyć, Halle Berry kończy dziś 54 lata.

Halle Berry świętuje urodziny

Halle Berry urodziła się 14 sierpnia 1966 roku w Clevland w stanie Ohio. Jest córką pielęgniarki, Judith Ann i Jerome Jesse Berry'ego, pracownika szpitala na oddziale psychiatrycznym, w którym również pracowała Judith. Rodzice aktorki rozwiedli się, gdy ta miała cztery lata. Opiekę nad nią i jej młodszą siostrą, Halle i jej Heidi Berry-Henderson, sprawowała matka.

Halle szybko postawiła pierwsze kroki w show-biznesie. Została zauważona w wieku siedemnastu lat, gdy wzięła udział w wyborach Miss Nastolatek. Dwa lata później zdobyła tytuł najpiękniejszej amerykańskiej nastolatki. W 1986 jako Miss USA wzięła udział w wyborach Miss Świata i chociaż nie udało jej się zdobyć korony, to awansowała aż do finału. Berry rozpoczęła studia dziennikarskie na Cuyahoga Community College w Cleveland, jednak szybko zorientowała się, że jej miejsce jest gdzie indziej. Nie musiała długo czekać na pierwsze propozycje filmowe.

W 1989 wystąpiła jako Emilly Franklin w sitcomie stacji ABC ''Living Dolls''. Na szklanym ekranie pojawiła się dwa lata później w filmie Spike'a Lee, "Malaria". Później nastąpił przełomowy moment w karierze pięknej aktorki. Za rolę w komedii romantycznej ''Bumerag'' otrzymała nominację do MTV Movie Awards 1993 w dwóch kategoriach - przełomowa rola i najbardziej pożądana kobieta.

Życie prywatne

Niestety sukcesy zawodowe nie szły w parze z powodzeniem w życiu prywatnym. Aktorka była trzykrotnie zamężna, jednak żaden z jej związków nie przetrwał próby czasu. W 1992 roku wyszła za mąż za bejsbolistę Davida Justice'a, z którym rozwiodła się cztery lata później. Następnie w głowie zawrócił jej muzyk jazzowy, Eric Benet. Ich małżeństwo zakończyło się w 2003 roku. W późniejszych latach była związana z modelem, Gabrielem Auburym. Owocem ich miłości jest córka, Nahla Ariel, która przyszła na świat w 2008 roku. Związek Gabriela i Halle obfitował w liczne kryzysy, aż zakończył się w 2010 roku.

W 2012 roku Halle Berry poznała na planie dreszczowca ''Śmiertelna głębia'' Gabriela Martineza. W filmie zagrali małżeństwo, jednak ich relacja znalazła również odzwierciedlenie w rzeczywistości. Głośno było również o skandalu, który wywołał były partner gwiazdy, Gabriel Aubury. Model przyszedł do domu aktorki, by zobaczyć się z ich córką, mimo że miał ograniczone prawa rodzicielskie. Jego zachowanie nie spodobało się Gabrielowi Martinezowi i między mężczyznami doszło do rękoczynów. Aubry trafił do aresztu, który opuścił po wpłaceniu 20 tysięcy dolarów kaucji.

Halle Beryy z córką East News

Halle i Oliver stanęli na ślubnym kobiercu w 2013 roku. Sakramentalne ''tak'' powiedzieli sobie w regionie Burgundii. Zorganizowali wówczas skromne przyjęcie, na którym obecni byli najbliżsi. Wydawało się, że aktorka wreszcie odnalazła szczęście w miłości. W tym samym roku na świat przyszedł ich syn, Maceo Robert. Niestety czar prysł, a małżonkowie rozwiedli się w 2015 r. O swojej decyzji poinformowali w oficjalnym oświadczeniu, które zamieścili w sieci.

Halle Berry i Olivier Martinez w restauracji East News

Z bólem serca zdecydowaliśmy się na rozwód. W przyszłość ruszamy tylko z miłością i wzajemnym szacunkiem, a dobro naszego syna to największy priorytet. Życzymy sobie tylko szczęścia i mamy nadzieję, że prywatność nasza, a przede wszystkim naszych dzieci, zostanie w tym trudnym czasie uszanowana - czytamy w oświadczeniu.

Wiadomość o rozwodzie wzbudziła wielkie zaskoczenie, bo Halle i Oliver przez lata uchodzili za idealnie dobraną parę. Mimo rozwodu pozostali w dobrych stosunkach ze względu na syna.

Trudno uwierzyć, że Halle Berry skończyła 54 lata, bo wiek jest jej sprzymierzeńcem, a z roku na rok wygląda coraz piękniej. Aktorka choruje na cukrzycę i aktywnie działa w Stowarzyszeniu Młodocianych Diabetyków - Juvenile Diabetes Association. Mimo to nie zrezygnowała z aktywności fizycznej, a treningi są dla niej ważnym elementem życia. Gwiazda na co dzień trenuje ze swoim przyjacielem, Peterem Lee Thomasem, a efektami chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Aktorka z dumą prezentuje zgrabne ciało, a niedawno odtworzyła kultową scenę z filmu ''Śmierć nadejdzie jutro'', gdzie kroczyła w skąpym bikini. Trzeba przyznać, że jej ciało niewiele zmieniło się od premiery filmu, a Berry wciąż wygląda zjawiskowo.