Miley Cyrus wydała nowy singiel, ale przyćmiły go plotki o rozstaniu z Codym Simpsonem. To o nim śpiewa w piosence?

Miley Cyrus do tej pory nie odnalazła szczęścia w miłości. W ubiegłym roku głośno było o jej rozstaniu z Liamem Hemsworthem, z którym rozwiodła się po zaledwie siedmiu miesiącach małżeństwa. Niepokorna gwiazda znalazła wówczas pocieszenie w ramionach przyjaciółki, Kaitlynn Carter, z którą pojawiła się na gali rozdania nagród MTV. Obie panie nie szczędziły sobie czułości, co wzbudzio wielkie zaintersowanie mediów. Niedługo później związała się z Codym Simpsonem. W wielu wywiadach podkreślała, że to właśnie z nim chce budować przyszłość. Niestety ich związek nie przetrwał próby czasu.

Miley Cyrus zaprezentowała nowy singiel, ale głośniej jest o rozstaniu z Codym Simpsonem

Miley Cyrys zaprezentowała światu nowy singiel ''Midnight Sky" z wyreżyserowanym przez siebie teledyskiem. Piosenka utrzymana jest w synthpopowym klimacie i na razie nie wiadomo, czy jest on zapowiedzią nowego krążka piosenkarki. Premierę utworu przyćmiły jednak wieści zza oceanu o tym, że Miley i Cody nie są już razem! Informacja ta zelektryzowała wielbicieli gwiazdy, którzy za wszelką cenę chcą dowiedzieć się, jaki był powód rozstania pary. Z mediów społecznościowych piosenkarki zniknęły wszystkie wspólne zdjęcia z ukochanym, co tylko potwierdza, że coś jest na rzeczy.

Wymowny jest również tekst piosenki ''Midnight Sky''. Artystka śpiewa o miłosnej relacji, która się rozpada. Wydawałoby się, że swoje słowa kieruje do byłego męża, ale może chodzi również o Cody'ego?

Urodziłam się, by biegać. Nie należę do nikogo. Nie muszę być przez Ciebie kochana - śpiewa Miley Cyrus.

Do tej pory nie znamy przyczyny rozstania pary. TMZ ujawnia, że do zakończenia relacji doszło kilka tygodni temu. Przypomnijmy, że para zrobiła sobie w marcu podobne tatuaże, które miały odzwierciedlać ich relację. Cody Simpson opublikował na InstaStories nagranie, na którym gratuluje Miley nowego utworu.

Cody Simpson gratuluje Miley Cyrus Instagram @codysimpson

Do tej pory Miley i Cody nie skomentowali rewelacji na temat ich rzekomego rozstania.