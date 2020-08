W 2016 roku Edyta Górniak i Michał Szpak startowali w preselekcjach do Eurowizji. Eliminacje wygrał drugi z artystów i reprezentował nasz kraj podczas 61. Konkursu Piosenki Eurowizji w Sztokholmie. Pomiędzy diwą, a jej młodszym kolegą po fachu doszło jednak do delikatnego spięcia. Edyta wprost powiedziała, że nie wie, kim był jej rywal. Wydawało się, że współpraca między nimi będzie niemożliwa. Tak się jednak nie stało i dziś współpracują przy 11. edycji "The Voice of Poland". Jak się dogadują?

REKLAMA