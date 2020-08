Diana Staniszewska z pierwszej edycji "You Can Dance" przeszła ogromną metamorfozę. Po jej burzy loków nie ma ani śladu

Program "You Can Dance" pomógł wielu młodym i utalentowanym tancerzom w rozwoju show-biznesowej kariery. Niektórzy uczestnicy talent show uciekli jednak od blasku fleszy i wiodą spokojne życie, realizując swoje pasje. Do grona stroniących od mediów gwiazd formatu "Po prostu tańcz" zalicza się Diana Staniszewska, którą mieliśmy okazję poznać w pierwszej edycji programu. Charakterystyczna i uzdolniona Sasha, bo tak ją wówczas nazywano, miała dużą szansę na wygraną, jednak odpadła tuż przed samym finałem. Czym teraz się zajmuje i jak wygląda? Jej wizualna metamorfoza robi wrażenie!

Sasha z "You Can Dance" nie do poznania

Swoich sił próbowała nie tylko w tanecznym show, ale również w programie "Mam talent", w którym wystąpiła w 2013 roku. Diana potrafiła zelektryzować widzów przyciągającymi wzrok ruchami. W oczy rzucała się jej bujna czupryna, która w połączeniu z odpowiednią charakteryzacją prezentowała się na scenie wystrzałowo i oryginalnie. Staniszewska na przestrzeni lat mocno zmieniła wizerunek. Po bujnych ognistych włosach nie ma ani śladu, a jej styl ubioru nie jest już tak ekstrawagancki i szalony jak kiedyś. Sami zobaczcie!

Diana Staniszewska kiedyś i dziś Instagram/ @dianatoptoys

Staniszewska poświęciła się w pełni pasji i rozwojowi osobistemu. Umiejętności taneczne i wychowawcze połączyła w pracy choreografa dziecięcego. Z instagramowego profilu Diany dowiadujemy się, że prowadzi młodzieżową grupę Top Toys, kocha zwierzęta i jest wegetarianką.

Również uważacie, że metamorfoza uczestniczki pierwszej edycji "You Can Dance" robi duże wrażenie?

