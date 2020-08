Grała u boku Agnieszki Dygant w "Niani" najstarszą córkę Maksa Skalskiego. Czym teraz zajmuje się serialowa Małgosia?

Agnieszka Dygant słynie z wielu kultowych kreacji aktorskich, jednak charakterystyczną Franię Maj, w którą wcielała się u boku Tomasza Kota, pamięta niemal każdy. Serialowa niania opiekowała się wówczas trojgiem dzieci bogatego producenta telewizyjnego, Maksa Skalskiego - małą Zuzią, dorastającym Adasiem i nastoletnią Małgosią. Czym aktualnie zajmuje się Maria Maciejowska - aktorka wcielająca się w najstarszą córkę Skalskiego? Całkowicie zrezygnowała z show-biznesu.

REKLAMA

Maria Maciejowska zrezygnowała z aktorstwa

Zagrała w jednym z najpopularniejszych seriali pierwszej dekady XXI wieku. Miała okazję, by w "Niani" współpracować na co dzień z najwybitniejszymi polskimi aktorami - Agnieszką Dygant i Tomaszem Kotem. Po zakończeniu emisji sitcomu porzuciła jednak karierę aktorską i nie poszła w ślady innych dziecięcych gwiazd, które wykorzystały swoje "pięć minut", by pozostać na stałe w show-biznesie. Mowa o serialowej Małgosi, czyli Marii Maciejowskiej. A właściwie Marii Fuks, bowiem tak teraz brzmi nazwisko rozpoznawalnej niegdyś aktorki.

Maria Maciejowska Facebook/ Maria Maciejowska

Czym zajmuje się aktualnie 30-latka? Trudno znaleźć jakąkolwiek jej aktywność w mediach społecznościowych. Jeszcze kilka lat temu sporadycznie publikowała posty na Facebooku, a wchodząc na jej profil można zauważyć, że skupiła się na macierzyństwie. W 2014 roku Maria dowiedziała się, że jej trzyletni synek Tymon jest poważnie chory. Chłopiec walczył z ostrą białaczką limfoblastyczną. Maciejowska szukała wsparcia wśród internautów, prosząc ich o finansową pomoc za pośrednictwem Fundacji Spełnionych Marzeń:

Dla mnie jako samotnej matki to nie tylko przeżywanie fizycznego i psychicznego cierpienia dziecka, ale problem z tak prozaicznymi sprawami, jak codzienne zakupy, czy dojazd do szpitala, ponieważ zarówno sklep jak i komunikacja miejska to punkty na długiej liście "zakazanych" miejsc". Dzięki Państwa pomocy będę miała możliwość, za okazaniem imiennych faktur dotyczących wyłącznie leczenia i rehabilitacji dziecka, uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zdecydują się nam pomóc.

Z Facebooka Marii dowiadujemy się, że studiowała na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego i szlifowała swój warsztat aktorski w Warszawskiej Szkole Filmowej. Chcielibyście, żeby znów pojawiła się na ekranach?