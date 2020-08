Agnieszka Kaczorowska pokazała, jak wygląda bez makijażu i filtrów z Instagrama: Oto jestem, w pełnym słońcu, wybłyszczona na maksa

Agnieszka Kaczorowska porzuciła karierę zawodową i od ponad roku spełnia się w roli mamy. Aktorka i tancerka na swoim profilu na Instagramie relacjonuje życie swojej rodziny, dokumentuje najważniejsze momenty rozwoju córki, a nawet dzieli się z obserwatorkami radami wychowawczymi i prostymi trikami dotyczącymi macierzyństwa.

Agnieszka Kaczorowska pokazała zdjęcie bez makijażu

Widać, że zupełne poświęcenie się życiu rodzinnemu dobrze wpływa na aktorkę. Wszystkie publikacje w mediach społecznościowych są starannie dopracowane - zarówno jeśli chodzi o warstwę merytoryczną, jak i wizualną. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że młoda mama nigdy nie wyglądała tak dobrze, jak teraz. Kaczorowska wyraźnie rozkwita u boku swojego męża, a macierzyństwo sprawiło, że emanuje dobrą energią, która dodaje jej blasku.

Teraz aktorka postanowiła wziąć udział w zyskującym na popularności challenge'u, który zakłada, że jego uczestniczki pokażą swoim obserwatorom, jak wyglądają bez makijażu i filtrów na Instagramie. Celem tego wydarzenia jest budowanie pewności siebie i samoakceptacji wśród kobiet.

Wczoraj Mama Prawniczka nominowała mnie do tego, aby nagrać coś bez filtra. Oto jestem, w pełnym słońcu, wybłyszczona na maksa - zaczyna Kaczorowska na nagraniu na InstaStories.

Aktorka zdradziła fanom, dlaczego to wyzwanie tak bardzo jej się podoba oraz po co właściwie influencerzy używają filtrów - jak się okazuje, nie zawsze chodzi o to, by po prostu lepiej wyglądać:

Ten challenge bardzo mi się podoba, ponieważ chodzi o samoakceptację, czyli temat mi bardzo, bardzo bliski. Natomiast słuchajcie, czasami filtry dodaje się nie tylko po to, aby polepszyć swój wygląd, ale na przykład po to, żeby było lepiej widać, bo jest się w ciemnym pomieszczeniu i można coś rozjaśnić.

Zobaczcie zdjęcia. Podoba Wam się w wersji saute?

