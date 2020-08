Kinga Rusin jest prawdziwym wulkanem energii. Dziennikarka jest aktywna fizycznie i uwielbia wszelkiego rodzaju sporty. Jeździ konno, biega, a także uprawia sporty wodne. Wiele lat temu zmotywował ją do tego lekarz, który zdiagnozował u niej chorobę Hashimoto. Od tamtej pory gwiazda zmieniła styl życia, zrezygnowała ze spożywania mięsa i cieszy się wspaniałą sylwetką. Niedawno gwiazda opublikowała na Instagramie wakacyjne zdjęcie i zaprezentowała świetną formę.

Kinga Rusin prezentuje zgrabne ciało na plaży

Kinga Rusin słynie z zamiłowania do aktywności fizycznej. W wielu wywiadach podkreślała, że zwraca uwagę również na to, co je. Dziennikarka stroni od głodówek czy restrykcyjnych diet. Postawiła na roślinną dietę, bogatą w warzywa i owoce. Zrezygnowała z produktów wysoko przetworzonych, a także ograniczyła spożycie soli, cukru i produktów mącznych. Trzeba przyznać, że konsekwencja zaprocentowała, bo Kinga może pochwalić się idealną sylwetką z zarysowanymi mięśniami. Aż trudno uwierzyć, że ma czterdzieści dziewięć lat, bo wygląda na dwa razy mniej! Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcie z plaży, które opublikowała na swoim profilu.

Na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Internauci docenili świetną formę dziennikarki i obsypali ją komplementami.

Co za ciało! Do schrupania.

Wygląda pani jak dziewczynka.

Pięknie pani wygląda, co za figura - czytamy w komentarzach.

Trudno nie zgodzić się z powyższymi opiniami.