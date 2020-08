Dorota Gardias w bikini relaksuje się na plaży. "Najpiękniejsza pogodynka na świecie"

Dorota Gardias najwyraźniej w tym roku zrezygnowała z dalekich wyjazdów i zachwyca się urokami Polski. Zdecydowała się na wakacje w kraju i choć niedawno wróciła z Tatr (czym również pochwaliła się w mediach społecznościowych) teraz postanowiła zrelaksować się nad Wisłą. Fotki z wypadu nad rzekę pojawiły się na Instagramie prezenterki. Trzeba przyznać, że wygląda świetnie.

REKLAMA

Dorota Gardias wypoczywa nad Wisłą

Najwyraźniej pogodynka zapragnęła obcować z naturą, bo na miejsce swojego wypoczynku wybrała dziką plażę nad Wisłą. Choć widoki są piękne, największą uwagę przyciąga jej stylizacja. Duży kapelusz, zwiewna spódnica i kostium to idealne połączenie na wakacyjny piknik. Odziana w granatowe bikini prezenterka pochwaliła się przy okazji nienaganną sylwetką. To jednak nieziemsko zgrabne i długie do samego nieba nogi najbardziej zwracają uwagę internautów. W końcu Dorota Gardias została już okrzyknięta "pogodynką z najdłuższymi nogami".

Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać. Pod postem pojawiło się wiele komplementów i pochlebnych słów. Internauci zachwalają figurę i stylizację Doroty.

Dorota! Masz śliczne nogi!

Bosko wyglądasz. Anioł z Ciebie!

Najpiękniejsza pogodynka na świecie

Zjawiskowo wyglądasz - czytamy pod zamieszczonym postem.

Zobacz wideo Gwiazdy zostają w domu i pokazują się w naturalnych wersjach

I faktycznie, widać, że Dorota Gardias prezentuje się świetnie. A jak wam podoba się w letniej stylizacji?

ZOBACZ TAKŻE: Dorota Gardias opala się w basenie na różowym flamingu i eksponuje nogi do samego nieba. "Najdłuższe w TVN-ie"