Po głośnym koncercie w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki, podczas którego Edyta Górniak wskoczyła na scenę, gdy Zenek Martyniuk wykonywał swoje największe hity, nie cichły plotki o planowanym muzycznym duecie obojga artystów. Król disco polo twierdził nawet, że nie widzi przeszkód, by napisać dla diwy utwór, który mogliby razem wykonywać. Okazuje się jednak, że rzekoma współpraca Edi i Zenka była jedynie luźno puszczonym pomysłem, za którym nie kryły się żadne dokładne ustalenia bądź konkretne czyny. Plotkę o duecie mieli roznieść fani gwiazd polskiej estrady. Mamy komentarz menedżera wokalistki!

REKLAMA

Duet Martyniuka i Górniak to plotka

Od "wspólnego występu", a raczej wspólnych pląsów Edyty i Zenka na scenie, w mediach wciąż spekulowano o ich rzekomej współpracy. Zenek bowiem nie krył radości z faktu, że diwa odważyła się na tak spontaniczny ruch, by wskoczyć do niego na scenę. Wyznał nawet, że jest gotów na muzyczne eksperymenty i połączenie sił ich wokali. Bardziej sceptycznie do ewentualnego duetu króla disco polo i najpopularniejszej piosenkarki podchodził między innymi Michał Wiśniewski, który wyraźnie zaznaczył, że oboje artyści są przedstawicielami odrębnych nurtów muzycznych, co nie wróży owocnych efektów ich współpracy.

Edyta Górniak nie chce duetu z Zenkiem Martyniukiem [PLOTEK EXCLUSIVE]

Okazuje się, że zarówno Zenek, jak i Edyta, pomimo wcześniejszej ekscytacji wspólnym występem, który stał się hitem telewizji, są zaskoczeni informacjami o współpracy.

Ja o niczym nie wiem. Nie planuję żadnego projektu z Edytą Górniak i jestem zaskoczony pytaniem o naszą współpracę - powiedział w rozmowie z Plotkiem lider zespołu Akcent.

Jak donosi nasz informator, równie zaskoczona informacją o współpracy była Edyta.

Edyta i Zenek nigdy nie planowali nagrać wspólnej piosenki. Plotka została wykreowana przez fanów obu stron, którym bardzo spodobał się ich taniec podczas koncertu w TVP2. To był spontaniczny ruch Edyty, który przypadł widzom do gustu. Oboje bardzo się szanują, ale przede wszystkim tworzą inną muzykę - zdradziła Plotkowi osoba z otoczenia Edyty Górniak.

Jesteście zawiedzeni, że nie usłyszycie Edyty i Zenka we wspólnym utworze?

Zobacz wideo Jak Edyta Górniak przygotowuje się do występów?

Zenek i Edyta zarabiają krocie, ale jeszcze większą fortuną może pochwalić się rodzina Alicji Bachledy-Curuś!