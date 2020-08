"BrzydUla" emitowana była w latach 2008-2009. Widzowie pokochali serial o przygodach małomiasteczkowej kobiety, która przez przypadek trafiła do warszawskiego domu mody i z czasem przeszłą spektakularną metamorfozę. Twórcy stwierdzili, że po jedenastu latach czas reaktywować produkcję i już we wrześniu będziemy mogli śledzić dalsze losy Uli Cieplak. Ostatnio wpadliśmy z kamerą na plan i porozmawialiśmy z Julią Kamińską o jej roli i pracy z ukochanym. Dziś udało nam się dowiedzieć, że do obsady dołączyła Paulina Kondrak. Będzie nową brzydulą i wiemy, jak będzie wyglądać.

Paulina Kondrak nową brzydulą w kontynuacji "BrzydUli"

Scenarzyści starają się urozmaicić obsadę i przygody głównych bohaterów, dlatego na ich drodze stanie niejaka Bożenka - nowa brzydula.

Bożenka to kuzynka Maćka, która po wyjeździe z rodzinnego Bętowa, zamieszkuje z nim i jego rodziną w Warszawie. Bożenka przypomina Ulę sprzed lat - jest mało atrakcyjna, źle ubrana, ale za to piekielnie bystra i inteligentna. Od Cieplak różni ją jednak charakterek.

Okazuje się, że nowa bohaterka zagrzeje na dłużej w domu mody, którego prezesem jest Marek Dobrzański (Filip Bobek).

Za wstawiennictwem brata ciotecznego dostaje pracę w F&D. Jako specjalistka od finansów trafia pod skrzydła Adama, a potem Aleksa. Szybko orientuje się jednak, że w F&D pasuje jak „wół do karety”, ale dla niej nie ma rzeczy niemożliwych – wszędzie się odnajdzie.

Cóż, nie możemy doczekać się emisji pierwszych odcinków. Coś czujemy, że trzeci sezon "BrzydUli" będzie hitem zbliżającej się jesieni!