Alicja Bachleda-Curuś na wakacjach. Zdjęcie z wody, ale wcale nie pluska się w bikini. "Nie miałam pojęcia, że tak potrafisz"

Alicja Bachleda-Curuś należy do grona tych gwiazd, które nie rozprawiają o swoim życiu prywatnym w mediach. To jednak sprawia, że jej fani są jeszcze bardziej ciekawi tego, co się u niej dzieje. Jakiś czas temu gwiazda przez przypadek wygadała się, że jest zaręczona, a na jej palcu błyszczał piękny pierścionek. Nadal nie wiemy jednak, kim jest jej narzeczony. Teraz aktorka opublikowała w sieci zdjęcie wykonane podczas urlopu i pochwaliła się, że zaliczyła debiut na wakesurfingu.

Alicja Bachleda-Curuś chwali się zdjęciem z wakacji

Na Instagramie Alicji pojawia się ostatnimi czasy coraz więcej postów. W środę gwiazda pochwaliła się wakacyjną pamiątką. Aktorka po raz pierwszy pływała na desce.

Pierwsze koty za płoty - zakomunikowała internautom.

Fani żywo zareagowali na post. Nie zabrakło gratulacji.

No szacun wielki!

Brawo! Mega fotka, powodzenia.

Nie miałam pojęcia, że tak potrafisz, super!

Alicja na miejsce wypoczynku wybrała okolice jeziora Tahoe, znajdującego się na granicy stanów Nevada i Kalifornii. Aktorka od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i to właśnie tam spędza większość wolnego czasu. W Polsce pojawia się stosunkowo rzadko, zazwyczaj wtedy, kiedy musi wywiązać się z zawodowych zobowiązań. W Ameryce świetnie czuje się też jej syn, Henry, który może widywać się z ojcem, znanym hollywoodzkim aktorem, Colinem Farrelem. Jakiś czas temu paparazzi przyłapali panów podczas wspólnego spaceru.