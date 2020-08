Program "You Can Dance" dał szansę na karierę wielu młodym i zdolnym tancerzom. Do grona najjaśniejszych gwiazd show zalicza się Paulina Kubicka, która zaprezentowała swoje umiejętności w ósmej edycji popularnego formatu. Zasłynęła dzięki medialnym skandalom. Niegdyś głośno było o jej trzyletnim związku z Tomaszem Barańskim oraz rzekomym romansie z kilka dekad starszym choreografem, Agustinem Egurrolą. Później słuch o Kubickiej zaginął, a teraz tancerka wraca na pierwsze strony gazet jako przyszła mama. Na Instagramie pochwaliła się błogosławionym stanem.

Paulina Kubicka będzie mamą

Tancerka za pomocą mediów społecznościowych poinformowała swoich fanów o tym, że niedługo zostanie mamą. Kubicka zrobiła to w niecodzienny sposób - zestawiając w jednym poście dwa zdjęcia z tegorocznych i ubiegłorocznych wakacji. Paulina pozuje na nich dokładnie w tym samym miejscu - na greckiej wyspie Kos podczas rejsu łodzią na otwartym morzu. Rzucającą się w oczy różnicę stanowi brzuszek, który na aktualnej fotografii jest mocno zaokrąglony.

2019 vs. 2020. ROK TEMU vs. DZIŚ. FIT vs. MAMA. Tak, będę mamą! - czytamy we wpisie tancerki.

Pod udostępnionym przez Kubicką postem zaroiło się od gratulacji internautów. Swoją radość wyraziły również inne popularne ciężarne, Barbara Kurdej-Szatan i Monika Mazur.

Oooooo, cudownie! Gratulujemy - napisała Kurdej-Szatan, dodając emotikony w kształcie serduszka.

Aaaaa!! Witaj w klubie, gratulacje - skomentowała Monika Mazur.

My również dołączamy się do gratulacji i życzeń!