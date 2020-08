Co roku magazyn "Forbes" publikuje wyczekiwane listy tych najbardziej bogatych. Właśnie pojawił się najnowszy zbiór z nazwiskami męskich aktorów, którzy od czerwca 2019 roku do czerwca 2020 roku zarobili w branży filmowej najwięcej pieniędzy. Niektóre kwoty mogą przyczynić się do małych zawrotów głowy, jednak w Hollywood to po prostu codzienność.

Najlepiej zarabiający aktorzy według magazynu "Forbes"

Dla niektórych był to bardzo pracowity i opłacalny rok. Te słowa z pewnością potwierdziłby aktor, który znalazł się na pierwszym miejscu listy. Dwayne Johnson, bo to o nim mowa, zdobył najwyższe miejsce na podium już kolejny raz. Jest niekwestionowanym zwycięzcą, a za swoje hitowe role "The Rock" zarobił 89,4 mln dolarów. Jak to mówią - mogło być lepiej! W końcu w poprzednim roku zyskał 1,9 mln dolarów więcej.

Na drugim miejscu znalazł się uwielbiany przez kobiety Ryan Reynolds. Co ciekawe w poprzednim roku w ogóle nie było go w tym zestawieniu. Jednak teraz ma do tego absolutne prawo, ponieważ zarobił 71,5 mln dolarów. Wszystko przez współpracę z platformą streamingową Netflix.

Jak się okazuje, trzecie miejsce również opłacił Netflix. Mark Wahlberg za udział w "Spenser Confidential" zgarnął ładną sumkę, która na koniec roku urosła do 58 mln dolarów.

A jak prezentuje się cała lista?

Dwayne Johnson - 87,5 mln dolarów Ryan Reynolds - 71,5 mln dolarów Mark Wahlberg - 58 mln dolarów Ben Affleck - 55 mln dolarów Vin Diesel - 54 mln dolarów Akshay Kumar - 48,5 mln dolarów Lin-Manuel Miranda - 45,5 mln dolarów Will Smith - 44,5 mln dolarów Adam Sandler - 41 mln dolarów Jackie Chan - 40 mln dolarów