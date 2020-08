Zosia Nowak od paru lat robi karierę poza granicami Polski. Jednym z jej największych sukcesów było dołączenie do aniołków Victoria Secret w 2015 roku. Od tego czasu co chwila pojawia się na okładkach znanych magazynów, chodzi po światowych wybiegach i pozuje dla największych projektantów. By pomóc karierze, przeprowadziła się do Nowego Jorku. Jednak w tym mieście nie tylko osiągnęła zawodowy sukces, ale i odnalazła prawdziwą miłość. To właśnie tam poznała mężczyznę, którego poślubiła. Z tej okazji opublikowała piękne zdjęcia z sesji ślubnej.

Zosia Nowak wyszła za mąż

Fotografia pojawiła się na Instagramie modelki. Zosia w tym wyjątkowym dniu postawiła na skromną, koronkową suknię ślubną w stylu boho. Podobnie było z fryzurą, która była bardzo prosta. Całość wyjątkowej stylizacji dopełniła bukietem z polnych kwiatów. Razem z mężem prezentowali się świetnie.

Wiele razy byłam panną młodą (oczywiście, jako modelka), ale teraz 1 sierpnia stałam się tą prawdziwą, w prawdziwym życiu - napisała pod zdjęciem.

W opisie odniosła się także do męża.

Teraz pora potraktować lekcję polskiego na poważnie - zażartowała Zosia.

Kim jest mąż Zosi Nowak?

Mężem modelki jest Brazylijczyk Fernando Sippel. Co ciekawe, Fernando również pracował w branży modowej, a karierę rozpoczynał jako fotomodel. Jednak z czasem przerzucił się na fotografię, w czym pomogły mu podróże po całym świecie. Fernando specjalizuje się w zdjęciach modowych i portretach. Wykonywał już fotografie dla największych światowych marek jak "Elle" czy "Harper's Bazaar". Często także robi zdjęcia ukochanej żonie.