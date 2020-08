Karolina Pajączkowska dała się poznać widzom w 2011 roku, gdy wzięła udział w drugiej edycji programu "Top Model". Później media o niej zapomniały, a ona powoli budowała swoją karierę w mediach. Gdy dołączyła do obsady serwisu informacyjnego TVP Info, niespodziewanie wylała się na nią fala hejtu. Internauci skrytykowali młodą dziennikarkę, sugerując, że pracę w telewizji zawdzięcza urodzie. Prezenterka nie przejmowała się negatywnymi komentarzami na swój temat, ale teraz najwyraźniej miarka się przebrała. Po ostatnim wydaniu wiadomości na Twitterze pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Co wzburzyło internautów? Strój Karoliny.

Karolina Pajączkowska w ogniu krytyki

Dziennikarka podczas ostatniego wydania wiadomości miała na sobie żółtą sukienkę z dekoltem, który według internautów nie był stosowny do pracy w telewizji. Na Twitterze wielu z nich odnosiło się do wyglądu prezenterki.

Takie cuda na TVP info. Słupki pójdą w górę.

Jest dobra w tym, co robi. Żeby nie było, mam na myśli dziennikarstwo.

Przy takich kadrach, żeby to się drugim unieważnieniem małżeństwa nie skończyło - czytamy w komentarzach.

Karolina Pajączkowska postanowiła odnieść się do całej sytuacji, publikując post na Instagramie. Poruszyła temat seksizmu i złego traktowania kobiet w miejscach pracy.

Kolejna wrzawa na Twitterze. Tak więc miejmy to za sobą: TAK! Mam biust. TAK wykarmiłam nim mojego syna! TAK śmiałam założyć sukienkę z dekoltem. Obiecuje, że jutro zostawię biust w domu. Zacznę też nosić burkę?, bo przecież kobiecie nie przystoi się pokazywać. A do tego śmiem być dziennikarką! Więc muszę być głupia i tylko za sprawą urody dostałam pracę. Bo przecież nie jest możliwe, żeby kobieta była ładna i inteligentna. Skoro noszę podkreślające figurę sukienki to znaczy, że nadaje się tylko do włoskiej telewizji Rai. To jest chore! Walczymy o prawa społeczności LGBT, podczas gdy to my -wszystkie kobiety wciąż jesteśmy codziennie ofiarami seksizmu! Obudźcie się ludzie - napisała dziennikarka.

Następnie Pajączkowska na InstaStories opublikowała swoje zdjęcie w burce przed meczetem.

Tak lepiej? Tak będę profesjonalna? - napisała.

My również zgadzamy się z Karoliną Pajączkowską, co do krzywdzącej kwestii spoglądania na kobiety przez pryzmat wyglądu. Jednak kontrargumentacja, którą zastosowała prezenterka ("wskazanie palcem" na osoby należące do społeczności LGBT i muzułmańskie kobiety) wydaje się nieco niestosowna. Warto pamiętać, że szacunku należy wymagać zarówno od wszystkich, jak i od samego siebie.

Kim jest Karolina Pajączkowska?

Karolina Pajączkowska jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiowała dziennikarstwo i komunikację społeczną. Posługuje się biegle trzema językami obcymi: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Karierę rozpoczęła w lokalnej telewizji NTL w Radomsku. Pracowała także w TVN24. Od listopada ubiegłego roku pracuje w TVP Info w serwisie informacyjnym i specjalizuje się w tematach międzynarodowych.