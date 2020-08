Meghan Markle i książę Harry poznali się w dosyć nieoczywisty sposób. W końcu ile aktorek, a przede wszystkim ilu książąt chodzi na randki w ciemno? Nigdy wcześniej się nie znali, a amerykańska aktorka ledwo kojarzyła nieokrzesanego wnuka królowej (tak przynajmniej cały czas twierdzi). Kiedy w końcu oficjalnie zaczęli być parą cały świat zastanawiał się, jak to się w ogóle zaczęło. No i kiedy jedna z najpiękniejszych aktorek oraz przystojny książę zdecydowali się na miłosne uniesienie.

REKLAMA

Kiedy Meghan Markle i Harry poszli do łóżka po raz pierwszy?

Pytanie może wydawać się intrygujące, ale interesuje nawet największe brytyjskie tabloidy! W końcu i na nie uzyskaliśmy odpowiedź. Wszystko za sprawą nieoficjalnej biografii "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family", której premiera miała miejsce 11 sierpnia.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Harry zostawił Meghan na 3 dni i wrócił do imprezowania? "Bawił się z towarzystwem, które jest od niego młodsze o nawet o 15 lat"

Tuż po pierwszej randce Meghan zadzwoniła do swojej przyjaciółki i już wtedy wiedziała, że czeka ją niesamowita przygoda. Książę Harry musiał czuć to samo, bo na trzecią randkę zaprosił Meghan na szalony wyjazd do Botswany.

Na pewno nie ukrywał faktu, że jest chętny. Chciał, żeby widziała jego zainteresowanie - powiedział autorom książki tajemniczy informator.

Nowa znajomość, piękne widoki i luksusowy namiot (za który trzeba zapłacić prawie dwa tysiące dolarów za noc) zrobiły swoje. To właśnie tam Harry i Meghan spędzili ze sobą pierwszą wspólną noc. Jak widać, była to dobra decyzja, bo teraz są małą, acz szczęśliwą rodzinką.