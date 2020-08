11 sierpnia odbyła się premiera nieoficjalnej biografii księcia Harry'ego i Meghan Markle, która opowiada o odejściu pary z rodziny królewskiej i historiach z tym związanych. Brytyjska prasa już od kilku tygodni przytacza fragmenty książki, a my dowiadujemy się coraz nowszych smaczków z tajemniczego królewskiego życia. Na światło dzienne wypłynęły właśnie kolejne kontrowersyjne fakty. Tym razem chodzi o pamiętną fotografię z urodzin księcia Karola.

Zdjęcie z przyjęcia urodzinowego księcia Karola to kłamstwo

"Finding Freedom" wzbudza we wszystkich fanach monarchii coraz więcej mieszanych emocji. Do tej pory życie królowej i jej najbliższej rodziny było owiane słodką tajemnicą. Od kiedy dołączyła do nich Meghan Markle wścibscy dziennikarze z całego świata zaczęli zastanawiać się, co tak naprawdę dzieje się za murami Pałacu Buckingham. Rezygnacja najbardziej nieokrzesanego wnuka Elżbiety II z obowiązków królewskich była tylko idealnym pretekstem do upublicznienia wielu skrywanych tematów.

Z pewnością pamiętacie rodzinne zdjęcie, które zostało zrobione z okazji 70. urodzin księcia Karola. Widzimy na nim solenizanta, u którego na kolanach siedzi książę George, a obok znajduje się jego żona księżna Camilla, tuląca się do księżnej Charlotte. Tuż nad nimi widzimy Harry'ego i Meghan Markle oraz księcia Williama i księżną Kate z jeszcze malutkim księciem Louisem. Fotografia wygląda iście sielankowo, a miny sugerują, że wszyscy byli wtedy bardzo szczęśliwi. Nic bardziej mylnego!

W nieoficjalnej biografii pojawił się wątek powyższego zdjęcia. Okazuje się, że wtedy Harry i William często się kłócili. Autorzy książki donoszą, że wykonanie fotografii nie było łatwe.

To był absolutny koszmar - czytamy. - Ani William, ani Harry nie zrobili nic, by stać się bardziej dostępnymi.

Jak widać powiedzenie "z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu" może w tym przypadku mieć sporo prawdy.