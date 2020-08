Ed Sheeran podbił serca milionów słuchaczy nie tylko kojącym wokalem i umiejętnością pisania świetnych kawałków, ale również skromnością i ucieczką od celebryckiego życia. Piosenkarz współpracuje z mediami, jednak unika poruszania tematów dotyczących jego życia prywatnego. Udało mu się nawet wziąć potajemny ślub ze swoją miłością z lat dziecięcych, Cherry Seaborn. Jak się okazuje, Ed w tajemnicy zachował też radosną nowinę o ciąży małżonki. Jego ukochana od kilku miesięcy jest w stanie błogosławionym, a już pod koniec lata na świat ma przyjść ich pierwsze dziecko. Ed Sheeran zostanie ojcem!

REKLAMA

Ed Sheeran będzie tatą

Anonimowe źródło tabloidu "The Sun" przekazało wiadomość o ciąży Cherry Seaborn, życiowej partnerki Eda Sheerana. Żona wokalisty ma urodzić ich pierwsze dziecko już za kilka tygodni. Ponoć gwiazdor od wielu miesięcy świadomie ukrywał ten fakt przed światem, by uniknąć niepotrzebnego rozgłosu. W zachowaniu tajemnicy ułatwiła mu izolacja z powodu pandemii, która była idealnym pretekstem do zniknięcia na jakiś czas z mediów.

Ed i Cherry są zachwyceni perspektywą zostania rodzicami. Bardzo się cieszą, ale zależy im, żeby uniknąć rozgłosu. Lockdown był doskonałą wymówką do tego, aby nie pojawiać się publicznie, ale nadchodzi czas rozwiązania i zaczęli już informować rodzinę i przyjaciół - twierdzi informator brytyjskiego dziennika.

Według doniesień zagranicznej prasy pierwsze dziecko Eda ma przyjść na świat już pod koniec lata.

Przygotowania do powitania pociechy na świecie są już niemal na finiszu, a Cherry ma zaplanowany poród jeszcze przed końcem lata.

Cieszymy się z radosnej nowiny i gratulujemy rodzicom!