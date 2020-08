Halina Bernacka wzięła udział w drugiej edycji "Sanatorium miłości". W programie odnalazła prawdziwych przyjaciół i uchodziła za jedną ze spokojniejszych i najwrażliwszych uczestniczek turnusu. Teraz okazało się, że Halina ma poważne problemy zdrowotne. Na szczęście nie została z nimi sama. Pomocną dłoń wyciągnęła do niej koleżanka z programu. To się nazywa prawdziwa przyjaźń.

Halina Bernacka z "Sanatorium miłości" zmaga się z poważną chorobą

Halina Bernacka po zakończeniu programu sama udała się na jeszcze jeden turnus, by podreperować swój stan zdrowia. Później wróciła do rodzinnych Kielc, jednak ku zaskoczeniu wszystkich nie pojawiła się na nagraniach do specjalnego, wielkanocnego odcinka programu. Iwona Mazurkiewicz wyznała wtedy, czemu zabrakło przyjaciółki.

Halinka ma poważne problemy ze zdrowiem. Nie może samodzielnie się poruszać - powiedziała Iwona Wieczorek dla magazynu "Rewia".

Marta Manowska z uczestnikami 2. edycji 'Sanatorium miłości' AKPA

Okazuje się, że Halina parę lat temu przeżyła poważny wylew, po którym bardzo długo dochodziła do pełnej sprawności. Jednak na tym się nie skończyło. Samopoczucie Haliny z czasem bardzo się pogorszyło. Kuracjuszka nawet żałowała, że zdecydowała się na udział w programie, który kosztował ją wiele emocji. Był dla niej wyczerpujący zarówno psychicznie, jak i fizycznie

Po powrocie do domu trafiła nawet do szpitala, w którym okazało się, że ogromny ból spowodowany jest zapaleniem stawów. Z powodu choroby nie mogła samodzielniej poruszać się ani chodzić. Na szczęście tutaj z pomocą przyszła koleżanka, z którą Halina dzieliła pokój w programie. To Iwona Mazurkiewicz, która z zawodu jest dyplomowaną rehabilitantką. Podobno przyjechała do Kielc, by towarzyszyć koleżance i pomagać w codziennych obowiązkach.

Halina Bernacka właśnie rozpoczęła długą walkę o to, by wrócić do pełni sił.