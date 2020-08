Anna Lewandowska jest ostatnio bardzo zajęta. W końcu niedawno powitała na świecie swoją drugą córeczkę. Jednak kto jak kto, ale "Lewa" jest mistrzynią w organizacji czasu. Każdego dnia przygotowuje dla fanów zdrowy jadłospis w związku z wyzwaniem #fighterchallenge, a także prowadzi treningi na żywo. Jednak w tym całym zamieszaniu trenerka znajduje chwile tylko dla siebie. Wykorzystała ten moment na zadbanie o fryzurę.

Zobacz wideo Lewandowska tak prezentowała się po wizycie u fryzjera

Anna Lewandowska po wizycie u fryzjera

Żona najbardziej znanego polskiego piłkarza wybrała się do warszawskiego salonu fryzjerskiego, aby nieco odświeżyć swoją fryzurę. Na Instagramie pokazała krótki filmik, na którym jej gęste włosy falują i wyglądają na bardzo zadbane.

Internauci byli zachwyceni kondycją włosów Lewandowskiej. Jedna z fanek zapytała nawet, czy Ania zdecydowała się je zagęścić.

Masz zagęszczone włosy?

Nie - odpowiedziała krótko "Lewa".

To jestem pod wrażeniem - brzmiała odpowiedź obserwatorki.

Inni za to zwrócili uwagę na umięśnione plecy trenerki.

Włosy włosami, ale jakie plecy.

Włosy Ania masz zawsze MEGA piękne, ale Ty Ania. Kurde, RAKIETA. No, a te Twoje plecy...

Piękne wysportowane plecy, włosy zdrowe w fajnym kolorze - pisali.

Jednak to nie wszystko. Pojawiły się też pytania o tatuaż, który znajduje się pod prawą piersią Ani.

Yyy, czy ja widzę tatuaż pod piersią?

Jeśli nie wiedzieliście, to Lewandowska rzeczywiście ma tatuaż. Zrobiła go już kilka lat temu i jest to napis „Never give up” („Nidy się nie poddawaj”).