Małgorzata Socha jest matką trójki dzieci - 2-letniego Stanisława, 3-letniej Barbary oraz Zosi, która właśnie świętowała swoje siódme urodziny. Aktorka z tej okazji była niesamowicie wzruszona, więc przygotowała dla najstarszej córki słodką niespodziankę. Na jej profilu na Instagramie pojawiły się również wyjątkowe życzenia.

Córka Małgorzaty Sochy skończyła siedem lat

Socha udostępniła kilka zdjęć z urodzinowego spotkania. Gwiazda chroni prywatność swojej rodziny, więc nie zobaczymy na nich solenizantki. Aktorka pozuje, trzymając w dłoniach wielki tort. Od góry do dołu był pokryty kolorową masą cukrową, nie zabrakło również pięknych dekoracji. Smakowity wypiek przypomina ocean, a dookoła możemy podziwiać deski surfingowe. Myślicie, że to nawiązanie do największej pasji Zosi?

Gwiazda zamieściła także poruszający wpis i złożyła córce piękne życzenia.

Moja Zosia kończy dziś siedem lat. To niesamowite, że siedem lat temu po raz pierwszy zostałam mamą... Kochana Córeczko - niech ta siódemka będzie dla Ciebie szczęśliwa! Przed Tobą nowe wyzwania i obowiązki, ale jestem pewna, że dasz sobie radę. Jesteś moim marzeniem, niech i Twoje marzenia się Tobie spełniają! Kocham najmocniej na świecie. Całe szczęście, że mamy dzieci, przynajmniej człowiek wie, jak ten czas szybko leci - napisała.

W komentarzach nie zabrakło życzeń od fanów i przyjaciół aktorki.

Zofia nasza kochana!!!!! Ściskamy Cię! Moje chłopaki i ciotka Kasia!!!! - napisała Katarzyna Zielińska.

Najmocniej ściskamy cudną Zosieńkę - dodała Natalia Kukulska.

