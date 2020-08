Wyluzowana Małgorzata Foremniak biega boso po łące w samej chuście. "Figura i te plecy, wow"

Małgorzata Foremniak od kilku tygodni mieszka na wsi w okolicach Węgrowa. Piękna aktorka uciekła od miejskiego zgiełku do swojej letniej rezydencji i upaja się widokiem zniewalających krajobrazów. Na początku tego roku gwiazda wyznała, że musiała pójść na terapię, by uporządkować swoje życie wewnętrzne. Wszystko wskazuje na to, że Małgosia uporała się z problemami, bo na publikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach i filmikach wygląda kwitnąco. Na ostatnim nagraniu blasku dodaje uśmiech i wyzwolony bieg po łące. Foremniak zaprezentowała się boso w przewiązanej u szyi łososiowej chustko-sukience.

REKLAMA

Małgorzata Foremniak hasa boso po łące

Na instagramowym profilu Małgorzaty Foremniak nie znajdziemy negliżu. Aktorka może pochwalić się świetną figurą, jednak zawsze prezentuje swoje ciało ze smakiem i klasą. 53-latka opublikowała w mediach społecznościowych pełen kokieterii filmik, na którym w dość sensualnym stroju biega boso po łące. Nic dziwnego, że nagraniem zachwyciła internautów, a szczególnie męską ich część. Fani gwiazdy docenili jej świetną formę, a największą uwagę zwrócili na pięknie wyrzeźbione plecy Foremniak. Jest co podziwiać!

"Dżana z dżungli" - tak nazwała siebie w hashtagach aktorka, nawiązując do amerykańskiego animowanego serialu o podobnym tytule. W komentarzach zaroiło się od komplementów:

Boska jak zawsze!

Jesteś jak wino!

Ależ Pani jest piękna. A figura i te plecy, wow!

Szalona kobitka!

Widać, że Małgorzacie Foremniak nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Wystarczy zastrzyk pozytywnej energii i piękno natury wokół!