Paulina Krupińska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikuje zdjęcia oraz nagrania. Na jej profilu nie brakuje zarówno fotek z pracy, jak i uroczych zdjęć jej rodziny. Tym razem jednak postanowiła zaprezentować się fanom w nieco innym wydaniu i wrzuciła nagranie w dwuczęściowym kostiumie kąpielowym.

REKLAMA

Zobacz: Paulina Krupińska namalowała kolejny obraz. Jest nieco tajemniczy. Prawdziwa z niej artystyczna dusza

Paulina Krupińska chwali się figurą

To, że była Miss Polonia 2012 ma obłędną figurę, wiemy od dawna. Wydaje się nawet, że nie musi się specjalnie starać, żeby trzymać linię. Wiadomo jednak, że Paulina Krupińska jeździła na sportowe obozy Anny Lewandowskiej. Teraz może chwalić się efektami morderczych treningów na Instagramie.

Więcej: Paulina Krupińska dba o formę na obozie Anny Lewandowskiej

Modelka i prowadząca "Dzień Dobry TVN" właśnie pokazała prezent, który dostała od Mai Bohosiewicz. Mowa o dwuczęściowym kostiumie kąpielowym. Paulina Krupińska zaprezentowała go, stojąc przed lustrem w domu. Kostium jest biały i ma wzór drobnych kwiatków. Okazuje się, że powstał we współpracy marki Mai Bohosiewicz Le Collet i Undress Code. Górę i dół kostiumu trzeba kupić osobno - top kosztuje 290 złotych, natomiast figi 170 złotych. Marka zapewnia, że kostium powstał z recyklingu przetworzonych plastikowych butelek wyłowionych z morza Śródziemnego. Co ciekawe, chroni przed promieniami UV, jest odporny na chlor i filtry przeciwsłoneczne.

Paulina Krupińska nie ukrywała radości, prezentując strój na Instagramie.

To jest sztos - powiedziała.

Paulina Krupińska Instagram/pkrupinska

A Wam się podoba?