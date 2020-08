Kylie Jenner dorastała w blasku fleszy. Jest najmłodszą przedstawicielką rodziny Jenner-Kardashian, a popularność zyskała już w wieku 10 lat, występując w reality show "Z kamerą u Kardashianów". Młoda miliarderka podążała śladami starszych sióstr i wybrała iście celebryckie życie, nie stroniąc od skandali, głośnych romansów, mocnego eksponowania swojego ciała czy rezygnacji z prywatności. Szybko stała się idolką nastolatków, którzy śledzili losy wschodzącej gwiazdki, czyniąc z niej światowej sławy influencerkę. Media społecznościowe Kylie pękają w szwach od odważnych zdjęć, które prezentują jej nowy wizerunek. Nowy, bo trzeba wspomnieć, że Jenner jeszcze kilka lat temu nie wyglądała tak jak teraz, co widoczne jest gołym i nawet mało eksperckim okiem. Instagramowa sława celebrytki była idealną trampoliną do finansowego sukcesu, bowiem stanowiła świetną formę promocji stworzonej przez nią firmy kosmetycznej. Poznajcie historię najmłodszej na świecie miliarderki.

Z kaczątka w "ikonę" stylu XXI wieku

Kylie Jenner zapragnęła upodobnić się do starszych sióstr? Od najmłodszych lat towarzyszyła im podczas medialnych imprez, pozując na ściankach i stawiając pierwsze kroki w show-biznesie. Już wtedy operacje plastyczne jej przyrodniego rodzeństwa - chociażby Kim i Khloe Kardashian - były uwielbianym przez zagraniczną prasę tematem. Kylie nieco różniła się od sióstr wyglądem. Miała szerszy nos i charakterystyczne wąskie usta, które po jakimś czasie magicznie zmieniły swój kształt.

Kylie Jenner jako nastolatka East News

Celebrytka swoją wizualną metamorfozę zapoczątkowała chowaniem prawdziwych rysów twarzy za wyrazistym makijażem. Od 2013 roku systematycznie eksperymentowała z wizerunkiem. Przedłużane włosy, których kolor zmieniał się niemalże z każdą porą roku, to jej znak rozpoznawczy. Później przyszedł czas na powiększenie ust. Kylie nie kryła, że wąskie wargi były niegdyś jej sporym kompleksem. W 2018 roku postanowiła jednak wrócić do bardziej naturalnego looku, po części rezygnując z zabiegów medycyny estetycznej. Ponoć ówczesny partner gwiazdy i ojciec jej dziecka, Travis Scott, nie przepadał za przesadną sztucznością. Jenner szybko pożałowała swojej decyzji i tego, że podporządkowała się ukochanemu, dlatego po rozstaniu z raperem znów powoli przyzwyczajała fanów do coraz to pełniejszych ust.

Według ekspertów majstrowanie przy wyglądzie popularnej Amerykanki nie zakończyło się jedynie na powiększeniu warg. Znani i cenieni chirurdzy plastyczni (w tym między innymi doktor Tabasum Mir), którzy zajmują się metamorfozami światowej sławy gwiazd, twierdzą, że Kylie ma na swoim koncie co najmniej kilkanaście operacji. Zmniejszenie nosa, wypełnienie ust i policzków, poprawienie linii żuchwy, powiększenie piersi i zmiana kształtu bioder - to tylko nieliczne wymieniane przez nich zabiegi. Gołym okiem widoczna jest również ingerencja stomatologów, którzy zadbali o równy i biały uśmiech najmłodszej z sióstr Kardashian.

Kylie Jenner Instagram/ @kyliejenner

Co ciekawe, Kylie nie przyznaje się do poprawiania swojej urody. Ba, stanowczo temu zaprzecza i oświadcza, że "pójście pod skalpel" jest dla niej czymś przerażającym. O oddawaniu wizerunku w ręce chirurgów plastycznych opowiedziała na łamach magazynu "Paper".

Ludzie myślą, że poszłam pod nóż i całkowicie zrekonstruowałam swoją twarz. To nieprawda. Jestem tym przerażona, nigdy bym czegoś takiego nie zrobiła.

Jenner oficjalnie zmianę wyglądu zawdzięcza odpowiednio dobranym kosmetykom i fryzurze oraz umiejętnemu konturowaniu twarzy.

Imperium kosmetyczne wytwórnią złota

Kylie niewątpliwie w przemyślany biznesowo sposób wykorzystała sławę. W mediach społecznościowych zbudowała potężną markę osobistą, gromadząc na Instagramie prawie 190 milionów obserwatorów. Tym samym stworzyła idealne podłoże do promowania własnej firmy. Jenner postawiła na najbardziej wiarygodną i pasującą do jej wizerunku branżę - kosmetyki. Będąc jeszcze nastolatką, z pomocą matki, Kris Jenner, założyła firmę Kylie Lip Kits, która w 2016 roku została przemianowana na Kylie Cosmetics. Brand celebrytki zyskał ogromną popularność, a produkty do makijażu sygnowane jej imieniem podbijały rekordy sprzedaży w Internecie. W 2019 roku gwiazda rozszerzyła asortyment, wypuszczając na rynek linię wegańskich kosmetyków pielęgnacyjnych, tworząc kolejną markę o nazwie Kylie Skin.

Kylie Jenner screen Youtube/ Kylie Jenner

Pod koniec 2019 roku fanów celebrytki zaniepokoiła informacja o tym, że Kylie odsprzedaje swoje udziały w firmie Kylie Cosmetics. Sympatycy najmłodszej z rodu Jenner-Kardashian obawiali się, że straci ona możliwość zarządzania własną marką. Jak się później okazało, 23-latka doskonale wiedziała, co robi. Na "oddaniu" 51 procent udziałów firmie Coty, która współpracuje z najpopularniejszymi kosmetycznymi markami (Rimmel, Max Factor czy Sally Hansen), Jenner zarobiła, bagatela, 600 milionów dolarów! Dodatkowo posunięciem tym zapewniła swoim produktom dystrybucję na skalę światową i możliwość ich zakupu w stacjonarnych punktach sprzedaży. Kosmetyczne imperium Kylie przynosi ogromne zyski i jest prawdziwą żyłą złota. Zagwarantowało nawet Jenner tytuł najmłodszej miliarderki w historii!

Biuro Kylie Jenner Screen Youtube/ Kylie Jenner

Kylie Jenner, w jednym z filmików opublikowanych na jej youtube'owym kanale, "zaprosiła" internautów do biura, zdradzając kulisy pracy nad produkcją kosmetyków. Można się było spodziewać, że w ekstrawaganckich wnętrzach nie zabrakło luksusów. Celebrytka zadbała o to, by w każdym elegancko zaaranżowanym pomieszczeniu pojawiły się dziewczęce różowe dodatki. Wrażenie robi ogromny showroom kosmetyków marki, pokój do nagrywania tutoriali, studio fotograficzne czy kolekcja czasopism, w których na okładce pojawili się przedstawiciele zacnego rodu Kardashianów.

Jak wygląda pomieszczenie, w którym na co dzień wykonuje swoje obowiązki Kylie? W biurze dominują jasne kolory, a uwagę zwracają oryginalne meble - chociażby obite futrem obrotowe krzesła w sali konferencyjnej. Celebrytka we własnym królestwie korzysta również z prywatnej łazienki, ogromnej garderoby, pokoju wizażu, w którym przy sesjach zdjęciowych pracują fryzjerzy i makijażyści, jadalni oraz czarno-różowej kuchni.

Biuro Kylie Jenner screen Youtube/ Kylie Jenner

W kosmetycznym imperium gwiazdy znalazło się także miejsce dla jej matki oraz małej córeczki. Stormi ma specjalnie wydzieloną strefę zabaw, w której spędza dużo czasu, gdy Kylie dopina na ostatni guzik kolejne projekty. Synonimem luksusu jest z pewnością dostępna dla wszystkich pracowników Kylie Cosmetics maszyna, a dokładniej automat z... szampanem.

Biuro Kylie Jenner screen Youtube/ Kylie Jenner

Kylie obchodziła 10 sierpnia 23. urodziny. Jej status materialny jest imponujący, jednak celebrytka płaci za pozycję w show-biznesie o wiele cenniejszą walutą niż zarobionymi, dzięki sławie pieniędzmi - utratą życia prywatnego.