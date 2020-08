Katarzyna Warnke po raz pierwszy przypadkowo ujawniła imię córki! Jest piękne i tradycyjne

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski powitali na świecie pierwsze dziecko we wrześniu minionego roku. Para bardzo długo ukrywała informację o ciąży, a ujawniła ją w sposób spektakularny podczas pokazu mody marki MMC. Mogło się wtedy wydawać, że gdy dziecko przyjdzie na świat, to stanie się częstym gościem na profilach swoich rodziców na Instagramie. Nic bardziej mylnego! Do tej pory Katarzyna i Piotr nie pokazali twarzy córki, bardzo rzadko wrzucają jej zdjęcia na Instagram, nie reklamują żadnych produktów dla niemowląt i dopiero teraz zdradzili jej imię. Zrobiła to Katarzyna i to przypadkiem.

Katarzyna Warnke ujawniła imię córki

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski udzielili wywiadu Paulinie Mikule w ramach kampanii marki prezerwatyw. Rozmowa pojawiła się na YouTubie na kanale "Mówiąc Inaczej" i poruszała bardzo intymne tematy. W pewnym momencie Paulina Mikuła spytała, jak wygląda intymność pary po narodzinach dziecka. Wtedy właśnie Katarzyna Warnke przypadkiem zdradziła imię córki.

Był taki moment, że się sprowadziliśmy do tego „podaj pieluchę” .(...) Ale udało nam się. Helenka szła spać i natychmiast było zbieranie zabawek i wszystkiego, co mogło przypomnieć o dziecku i zapalanie świeczek: teraz jest czas dla nas, była ta przestrzeń dla nas – powiedziała Kasia Warnke.

Nie da się ukryć, że Helenka to piękne imię - nosiła je zresztą mityczna najpiękniejsza kobieta świata - bohaterka "Iliady "Homera", czyli Helena Trojańska. Widać, że wśród gwiazd wciąż panuje moda na wybieranie tradycyjnych imion. Oczywiście nie brakuje również takich, które stawiają na oryginalne i nietypowe imiona dla swoich pociech.