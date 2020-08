Jarosław Jakimowicz to bardzo kontrowersyjna postać w polskim show-biznesie. Już w ubiegłym roku było głośno o zachowaniach celebryty, który dziękował Antoniemu Macierewiczowi na wizji, a następnie (dziwnym trafem) dostał cykl wywiadów w programie "Pytanie na śniadanie extra". Teraz celebryta może szczycić się nowym programem w TVP Info, który poprowadzi razem z Magdaleną Ogórek.

Jarosław Jakimowicz dostał nowy program w TVP Info

Jarosław Jakimowicz stał się prowadzącym programu informacyjnego "W kontrze", który miał swoją premierę 10 sierpnia. Razem z Magdaleną Ogórek rozmawiają o bieżących wydarzeniach w Polsce. Zdjęcie kadru z pierwszego odcinka ukazało się na Instagramie Jakimowicza. Przy okazji podziękował Magdalenie Ogórek za okazałe wsparcie.

Po programie wyściskaliśmy się jak dwoje bliskich znajomych. Widzę, że to będzie moja dobra koleżanka. Ja napisałem jej, że bez niej nie dałbym rady. Ona odpisała: "Dziękuję". Magdalena ma olbrzymią wiedzę, ona tym żyje, żyje polityką. Już mi podrzuca różne materiały, o których pewnie będziemy rozmawiać następnego dnia - powiedział Jakimowicz.

Jarosław Jakimowicz należy do tego grona celebrytów, którzy otwarcie mówią o swoich poglądach politycznych. Były aktor znany jest z tego, że popiera obecną władzę i obóz Zjednoczonej Prawicy. Do tego ma za sobą wiele medialnych afer. Jakimowicz krytykował Kingę Rusin w oburzającym materiale "Wiadomości". Groził także byłemu dziennikarzowi TVP, do którego wysyłał wulgarne wiadomości.

Czym zajmuje się Jarosław Jakimowicz?

Jarosław Jakimowicz już dawno pożegnał się z aktorstwem. Obecnie jest uważany bardziej za celebrytę niż aktora. Zaistniał w 1996 roku po premierze filmu "Młode wilki" i był ogromną nadzieją polskiego kina. Jednak nie wykorzystał tej szansy. Teraz możemy go tylko zobaczyć w teleturniejach, programach czy na branżowych imprezach.

