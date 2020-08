Lara Gessler ma mnóstwo powodów do radości. Jest szczęśliwie zakochana, a już wkrótce na świecie pojawi się jej pierwsza pociecha. Gwiazda pod koniec kwietnia poinformowała, że spodziewa się dziecka. Opublikowała wówczas zdjęcie z ciążowym brzuchem i spłynęły do niej setki gratulacji. Niedawno, wraz ze swoim partnerem, Piotrem Szelągiem, przeprowadzili się do nowego mieszkania. Czy planują urządzić w nim baby shower?

Lara Gessler przeprowadziła się do nowego mieszkania

W życiu Lary Gessler szykuje się prawdziwa rewolucja! Gwiazda przeprowadziła się niedawno do nowego mieszkania i powoli je urządza. Zmiana mieszkania jest ściśle powiązana z przyjściem na świat dziecka gwiazdy. Nowe lokum jest większe, posiada wannę, a także taras. Uczestniczka ''Ameryki Express'' opowiedziała o tym, w jakim stylu planuje urządzić wnętrze.

Mieszkanie zamierzamy meblować prosto, bez większych luksusów. Nie urządziliśmy jeszcze pokoju dla dziecka. Podchodzimy do wszystkiego na spokojnie - wyznała w rozmowie z ''Party''.

Poród Lary zbliża się wielkimi krokami. Wraz z partnerem, Piotrem, poznali już płeć dziecka - oczekują dziewczynki. Gwiazda zdradziła płeć dziecka w dość nietypowy sposób. Opublikowała zdjęcie źdźbła trawy i zachęciła fanów do zgadywania. Internauci nie mieli wątpliwości, że na świecie pojawi się dziewczynka, a termin porodu wypada na przełom września i października. Czy to oznacza, że Lara planuje huczne baby shower? Okazuje się, że gwiazda ma wątpliwości co do tego typu wydarzeń.

Nie jestem fanką takich imprez, choć szanuję tych, którzy je organizują. My nie będziemy dzielić naszych gości na kobiety i mężczyzn, urządzać „męskiego opijania” albo „kobiecego wieczorku”. Nie lubimy takich podziałów i nigdy nie bawiliśmy się dobrze osobno. Nie planujemy też chrzcin. Jeśli zdecydujemy się świętować, to po prostu spontanicznie zaprosimy przyjaciół i rodzinę - dodała.

Pozostaje nam życzyć przyszłej mamie dużo zdrowia i oczekiwać na narodziny maluszka!