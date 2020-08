Mieszkania gwiazd to temat, który zawsze interesuje fanów. Internauci na udostępnionych przez idoli zdjęciach przypatrują się każdemu zakamarkowi, ozdobie czy wcześniej niezauważonym detalom. Są jednak celebryci, którzy unikają pokazywania życia prywatnego w mediach społecznościowych. Do nich należy m.in. Kuba Wojewódzki, który lubi swoimi postami wzbudzać zamieszanie, ale konkretów z życia nigdy nie zdradza. Jednak teraz możemy dowiedzieć się o jego codzienności nieco więcej. Prezenter telewizyjny właśnie wystawił luksusowe mieszkanie na sprzedaż.

Mieszkanie Kuby Wojewódzkiego na sprzedaż

Na stronie agencji nieruchomości - Partners International - pojawiło się wyjątkowe ogłoszenie. Na sprzedaż jest penthouse z tarasem na dachu, który należy do Kuby Wojewódzkiego. Trzeba przyznać, że opis jest bardzo zachęcający.

Prezentujemy Państwu jeden z tych nielicznych w Warszawie, jakże poszukiwanych przez naszych Klientów apartamentów, które łączą w sobie najważniejsze cechy nieruchomości premium: pożądaną lokalizację, genialny widok na park, spektakularny taras, luksusowy i bezkompromisowy styl wykończenia wnętrz. I to, co najważniejsze – połączenie klasy, ekstrawagancji i funkcjonalności, które sprawiają, że apartament nie tylko wywołuje efekt “wow”, ale jest również przyjaznym i wygodnym miejscem do życia - czytamy na stronie.

Co znajduje się w tym wyjątkowym apartamencie? Salon, półotwarta kuchnia z jadalnią, trzy sypialnie, gabinet, dwie łazienki oraz WC. I to wszystko mieści się na 226 m2. Do tego dochodzi olbrzymi taras, trzy miejsca parkingowe i dwie komórki lokatorskie.

Czego jeszcze możemy dowiedzieć się o tym wyjątkowym wnętrzu? Według opisu wygląda dokładnie jak penthouse niczym z Nowego Jorku.

Apartament od wejścia urzeka niewymuszonym, luksusowym nowojorskim stylem oraz spektakularnym widokiem na park ponad koronami drzew.

Cena, którą musimy zapłacić za takie luksusy, to 6 500 000 zł. Są chętni?