Kelly Osbourne przeszła spektakularną metamorfozę. Córka Ozzy'ego schudła aż 40 kilogramów. Jest nie do poznania

Kelly Osbourne potrafi zadziwić wyglądem i zdecydowanie lubi się wyróżniać. Znana jest nie tylko z szalonych stylizacji, ale- można już powiedzieć - że także ze spektakularnych metamorfoz. Na najnowszych zdjęciach z instagramowego profilu Kelly jest nie do poznania. Zobaczcie też, jak Kelly Osbourne zmieniała się przez lata.

Instagramowy profil Kelly Osbourne to dowód na to, że celebrytka jest w świetnej formie. Podczas kwarantanny postanowiła wziąć się za siebie i zamiast leniwego podjadania wybrała aktywność fizyczną oraz zdrową dietę.

Kelly Osbourne schudła 40 kilogramów

Córka lidera zespołu Black Sabbath przyzwyczaiła fanów do swoich kobiecych kształtów, które miały wielu zwolenników. Mimo to Kelly chciała poczuć się dobrze sama ze sobą i zadbać o zdrowie. Dzięki determinacji i konsekwencji celebrytka może pochwalić się odmienioną sylwetką.

Kiedy już nauczyłam się, jak prawidłowo ćwiczyć i dobrze się odżywiać, pojęłam, że jest to jedna z tych rzeczy, które musisz po prostu wprowadzić w życie, zamiast stosować tymczasowe diety - powiedziała Kelly w zeszłorocznej rozmowie z "Daily Express".

W jednej z instagramowych relacji Kelly zdradziła, że aktualnie nosi rozmiar 26, a w jednym z komentarzy wyznała, że schudła prawie czterdzieści kilogramów.

Fani Kelly Osbourne przyzwyczaili się do jej pełnych kobiecych kształtów. Mimo to celebrytka postanowiła zmienić tryb życia i zgubić kilka kilogramów. W czasie gdy inni spędzali kwarantannę objadając się i wylegując na kanapie, ona wytrwale ćwiczyła i pilnowała diety. Dzięki temu dziś może pochwalić się nową, smukłą sylwetką, a to oznacza, że jej poświęcenie przyniosło oczekiwane efekty. Wystarczy spojrzeć na jej najnowsze zdjęcia.

Kocham was - napisała pod zdjęciem.

Trzeba przyznać, że zmiana jest widoczna gołym okiem. Wpis spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony internautów, którzy chwalili wygląd celebrytki. Przypomnijmy, że Kelly ma za sobą udaną walkę nie tylko z kilogramami, ale też z nałogami.