Simon Cowell zasłynął dzięki niewybrednym wypowiedziom w brytyjskiej odsłonie programu "X Factor". To on odkrył i stworzył brytyjski zespół One Direction czy amerykański girlsband Fifth Harmony. Niejednokrotnie obrażał, ale jest też uważany za najsurowszego jurora. W ostatnim czasie bardzo schudł i zmienił swoje nawyki żywieniowe. Obecnie Cowell przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do pozornie niegroźnego wypadku.

Simon Cowell przeszedł operację

Juror przebywał z najbliższymi w posiadłości w Miami, gdzie w sobotę 8 sierpnia doszło do wypadku. Simon upadł podczas testowania roweru elektrycznego na dziedzińcu swojego domu. Okazało się, że stan jego jest poważny i przewieziono go do szpitala.

Simon zranił sobie plecy i został zabrany do szpitala. Czuje się dobrze, jest pod stałą obserwacją. Trafił w najlepsze możliwe ręce - twierdziło źródło "The Hollywood Reporter".

Simon Cowell złamał kręgosłup w kilku miejscach i potrzebna była sześciogodzinna operacja, podczas której umieszczono w jego kręgosłupie metalowy pręt. Przedstawiciel celebryty poinformował, że pacjent po zbiegu czuje się dobrze. Juror zabrał głos za pośrednictwem Twittera i podziękował obsłudze szpitala. Zamieścił też ironiczny wpis, w którym przestrzega przed używaniem roweru elektrycznego.

Jeśli kupujesz rower elektryczny, przed pierwszą jazdą przeczytaj instrukcję. Złamałem część kręgosłupa. Dziękuję wszystkim za miłe wiadomości - napisał Simon Cowell na Twitterze.

W ubiegłym miesiącu zagraniczne media poinformowały, że Simon Cowell zakupił udziały Sony Music Entertainment związane z programami TV. Dzięki temu stał się właścicielem wszystkich wersji programów "X Factor" i "Mam talent".